باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات دستور تحقیق درباره حادثه مربوط به پرواز اف‌زد۱۰۷۳ شرکت فلای‌دبی را صادر کرد.

این پرواز روز چهارشنبه از فرودگاه بین‌المللی دبی عازم تل‌آویو بود که پس از وقوع درگیری در کابین خلبان، مسیر خود را تغییر داد و به سلامت در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد.

بر اساس اعلام فلای‌دبی، خدمه پرواز که در حال انجام وظیفه بودند پس از وقوع حادثه وارد عمل شده و کنترل هواپیما را به دست گرفتند.

یک تیم تخصصی از دادستانی عمومی امارات با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر نهاد‌های مرتبط، شرایط وقوع حادثه، انگیزه‌ها و شواهد موجود را بررسی خواهد کرد. همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی برای این حادثه و هرگونه ارتباط احتمالی آن با فعالیت‌های تروریستی بررسی می‌شود.

دادستان کل امارات از مردم خواست تا زمان پایان تحقیقات از گمانه‌زنی درباره این حادثه خودداری کنند.

منبع: رویترز