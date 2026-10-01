باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اسماعیلی، معاون رئیسجمهور در آیین یادواره شهدای روستای کلاگرمحله شهرستان قائمشهر با اشاره به تحولات و جنگهای اخیر اظهار کرد: اگر انسجام اجتماعی، عنایات الهی و تابآوری ملت ایران وجود نداشت، شاید کشور مطابق پیشبینی دشمنان شرایط دیگری پیدا میکرد، اما وحدت و ایستادگی مردم اجازه نداد این محاسبات محقق شود؛ در جریان جنگهای اخیر، افرادی که سالها از کشور خارج شده بودند، ترجیح دادند در کنار ایران و هموطنان خود قرار بگیرند و این موضوع نشاندهنده اهمیت انسجام ملی در شرایط سخت است.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه پیروزی تنها به حق بودن یک طرف وابسته نیست، گفت: حتی اگر حق با ما باشد، برای پیروزی به وحدت، انسجام و اتحاد نیاز داریم.
از کمبود سیم خاردار تا توان دفاعی امروز ایران
اسماعیلی با اشاره به شرایط ایران در دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: زمانی که کشور مورد تهاجم عراق قرار گرفت، به معنای واقعی از نظر تجهیزات دست خالی بودیم و حتی کشورهای دیگر حاضر نبودند سیم خاردار به ایران بفروشند.
وی ادامه داد: به برکت خون شهدا، امروز در موقعیتی قرار گرفتهایم که جنگهای تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه را با افتخار پشت سر گذاشتهایم؛ بهگونهای که به گفته وی، این ایستادگی موجب شگفتی جهانیان شده است.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه جنگهای اخیر برای ایران عزت و افتخار به همراه داشته است، به شهادت رهبر و شماری از مسئولان و فرماندهان ارشد کشور در نهم اسفند سال گذشته اشاره کرد و گفت: مدت زیادی از این حادثه نگذشته بود که آمریکا به صراحت از تغییر نظام ایران سخن گفت.
دشمن منطق الهی و یاری خدا را فراموش کرده بود
وی با اشاره به اظهاراتی درباره اینکه جمهوری اسلامی سه روز یا حداکثر یک هفته دوام خواهد آورد، خاطرنشان کرد: بر اساس منطق دشمن شاید چنین محاسبهای درست به نظر میرسید، اما آنها منطق الهی و یاری خداوند را فراموش کرده بودند.
اسماعیلی افزود: در نخستین روز جنگ رمضان، ترامپ اعلام کرد که به چیزی کمتر از از بین رفتن جمهوری اسلامی، توقف غنیسازی، محدود شدن توان موشکی ایران و انحلال حزبالله لبنان، انصارالله یمن و جریان مقاومت رضایت نمیدهد.
وی گفت: امروز شاهدیم که به لطف خدا، از نگاه وی، در هر چهار هدف شکست خوردهاند و عقبنشینیهایی نیز صورت گرفته است؛ بهگونهای که صراحتاً از نداشتن هدف برای تغییر جمهوری اسلامی سخن گفته میشود و درباره کنار گذاشتن غنیسازی نیز دیگر مانند گذشته سخن گفته نمیشود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به تحولات مربوط به توان دفاعی و جریان مقاومت اظهار کرد: امروز توان موشکی از دستور مذاکرات خارج شده و حزبالله لبنان و انصارالله یمن نیز به گفته وی قویتر شدهاند و به صورت مستقیم با دشمن درگیر هستند.
اسماعیلی ادامه داد: امروز پیروزی آشکار را با چشم خود دیدهایم و این نتیجه ایستادگی و مقاومت ملت ایران است.
وی با اشاره به اعلام خبر شهادت رهبری در صبح دهم اسفند گفت: در آن زمان ترامپ با صراحت اعلام کرد که برای خود حق تعیین رهبر ایران قائل است، اما امروز، به گفته اسماعیلی، به دنبال رهبر منتخب ملت ایران هستند تا راهی برای توافق پیدا کنند.
تهدیدها علیه ایران دیگر اثرگذاری گذشته را ندارد
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات ترامپ در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: ترامپ در سازمان ملل به صراحت درباره نابودی ملت ایران سخن گفت و وزیر امور خارجه ایران نیز در دیدار با مقامات سازمان ملل نسبت به این تهدیدها و واکنش نشان ندادن آنان اعتراض کرد.
اسماعیلی با اشاره به واکنش ملت ایران به این تهدیدها اظهار داشت: پاسخ مردم این بود که تهدیدها را جدی نمیگیرند و این تهدیدها تأثیری بر اراده ملت ایران ندارد و به برکت خون شهدا، به عزتی رسیدهایم که به گفته وی، ایران قوی امروز برای جهانیان به یک واقعیت تبدیل شده است.
معاون رئیسجمهور همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل گفت: این سخنرانی دنیا را تحت تأثیر قرار داد و واکنش جهانیان به آن، دهها برابر بیشتر از واکنش به سخنرانی تهدیدآمیز ترامپ بود.
تأکید اسماعیلی بر زنده نگه داشتن یاد شهدا
اسماعیلی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره شهدای روستای کلاگرمحله گفت: با گذشت ۴۰ سال، مردم این روستا همچنان با افتخار یاد شهدا را گرامی میدارند.
وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید در سالهای گذشته مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، اظهار کرد: این توفیق برای اهالی روستای کلاگرمحله حاصل شده است.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: برای من افتخار بزرگی بود که در جوار شهدای گرانقدر حضور پیدا کنم و در این مراسم نورانی شرکت داشته باشم.
منبع تسنیم