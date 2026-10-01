باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه با رد شایعات پیرامون تغییرات سلیقه‌ای در بدنه این نیرو، فرآیند انتصابات و تغییرات ساختاری را کاملاً تخصصی و قانونی دانست.

وی در ادامه، بر لزوم نقش‌آفرینی همه‌جانبه نهادهای دولتی و مدنی برای ریشه‌کنی خشونت علیه زنان تأکید کرد.

سردار دلاور القاصی‌مهر با تشریح فعالیت‌های جاری پلیس، اظهار داشت: مأموریت‌های کارکنان انتظامی محدود به مناسبت‌های تقویمی نیست؛ بلکه این مجموعه در قالب یک تقویمِ عملیاتیِ روزانه و مستمر، با تمام توان در کنار مردم ایستاده است تا گره از مشکلات آنان باز کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های اخیر معاونت وظیفه عمومی و پلیس آگاهی، تصریح کرد: کارکنان پلیس البرز با وجود فشار‌های کاری، لحظه‌ای از خدمت‌رسانی به مردم غافل نمی‌شوند.

تغییرات ساختاری؛ از شایعه تا واقعیت

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به حواشی اخیر پیرامون تغییرات مدیریتی، ضمن رد هرگونه اقدام سلیقه‌ای یا دفعی در این حوزه تأکید کرد: تغییرات در سطوح کلان انتظامی، از جمله فرماندهی انتظامی استان‌ها، بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری، ساختار ستاد کل نیروهای مسلح و طی مراحل طولانیِ کارشناسی و پژوهشی صورت می‌گیرد. وی افزود: این رویه ضامن سلامت، اقتدار و پایداری ساختار انتظامی کشور است و تصمیمات پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می‌شود.

راهکارهای نوین برای مقابله با خشونت علیه زنان

در بخش دیگری از این نشست، موضوع حساسِ مقابله با خشونت علیه زنان مورد بحث قرار گرفت. در این تحلیل تأکید شد که رفع خشونت علیه زنان یک فرایند زمان‌بر است که نیاز به «تغییر نگرش‌های اجتماعی» و همکاری بین‌بخشی دارد.