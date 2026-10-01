وینگر تیم ملی فوتبال ایران دلیل تعویض خود را در جریان بازی با روسیه افشا کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران  در حالی در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی برابر تیم ملی روسیه شکست خورد که محمد مهدی محبی در دقیقه ۲۷ بازی از زمین مسابقه خارج و احسان حاج صفی جایگزینش  شد  تا کاپیتان ایران با رسیدن به بازی شماره ۱۵۰ ملی خود، به تنهایی رکورددار بیشترین بازی ملی شود.

این درحالی بود که گزارشگر بازی در جریان این تعویض مصدومیت وینگر ملی‌پوش پرسپولیس را دلیل تعویض او مطرح کرد اما پس از این مسابقه این بحث مطرح شد که امیر قلعه‌نویی به دلیل ناراضی بودن از عملکرد وی تا آن لحظه از بازی تصمیم گرفته محبی را از زمین خارج کند.

البته محبی درباره علت تعویضش در بازی با روسیه گفت: زمین چمن کیفیت خوبی نداشت و من دچار گرفتگی عضلانی شدم. بر این اساس برای جلوگیری از مصدومیت خودم درخواست تعویض کردم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
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