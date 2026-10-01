استاندار سیستان و بلوچستان گفت: رشد مبادلات در مرز میلک نشان می‌دهد ظرفیت تجارت ایران و افغانستان بسیار فراتر از وضعیت موجود است و توسعه زیرساخت‌های مرزی و فعال‌سازی ظرفیت منطقه آزاد سیستان می‌تواند این مرز را به یکی از محورهای مهم تجارت و دیپلماسی اقتصادی کشور در شرق تبدیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منصور بیجار روز پنجشنبه  در جریان بازدید حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، از پایانه مرزی میلک اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، تعداد کامیون‌های ترددکننده از این پایانه از حدود ۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۲۴ هزار دستگاه رسیده و میزان کالای جابه‌جا شده نیز از ۱۱۸ هزار تن به ۳۸۶ هزار تن افزایش یافته است

وی افزود: این افزایش تردد و حجم مبادلات، ظرفیت قابل توجه مرز میلک برای توسعه تجارت با افغانستان را نشان می‌دهد و ضرورت توسعه زیرساخت‌های پایانه، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان توقف کالا در مرز را بیش از گذشته نمایان کرده است.

بیجار با اشاره به ظرفیت منطقه آزاد سیستان گفت: منطقه آزاد باید در پیوند با ظرفیت‌های مرزی تعریف شود و بتواند میان تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و بازار افغانستان ارتباط ایجاد کند. این ظرفیت می‌تواند به جایگاه سیستان در تجارت منطقه‌ای عمق بیشتری بدهد.

 

استاندار ادامه داد: استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در مناطق مرزی، صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست و می‌تواند بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ به این معنا که روابط با کشورهای همسایه علاوه بر مناسبات سیاسی، از مسیر منافع مشترک اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری نیز تقویت شود.

 

وی با اشاره به توافق انجام‌شده با طرف افغانستانی برای توسعه ورودی مرز گفت: بر اساس این توافق، ساخت ورودی مشترک مرز با تأمین اعتبار ۳۰۰ میلیون افغانی و مشارکت مساوی دو طرف انجام خواهد شد و اعتبار مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی نیز تأمین شده است.

 

بیجار افزود: این مسیر در طرف افغانستان با فاصله کوتاهی به شهر زرنج و بازار مرکزی آن متصل می‌شود و ایجاد این زیرساخت می‌تواند در افزایش سرعت مبادلات و بهبود دسترسی دو سوی مرز مؤثر باشد.

 

وی همچنین بر ضرورت تکمیل امکانات گمرکی و خدماتی پایانه تأکید کرد و گفت: بخشی از کالاها در حال حاضر در محدوده مرز متوقف می‌شوند و توسعه زیرساخت‌های گمرکی می‌تواند زمان توقف و فرآیند جابه‌جایی کالا را کاهش دهد.

 

استاندار با اشاره به عملکرد بازارچه‌های مرزی استان اظهار کرد: مجموع تردد کامیون‌ها در بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان در مدت مشابه از ۵۶ هزار دستگاه به ۶۵ هزار دستگاه افزایش یافته و میزان جابه‌جایی دام زنده و لاشه گوشت نیز از ۱۲ هزار و ۴۹۸ تن به حدود ۲۸ هزار تن رسیده است.

 

وی نقش زیرساخت‌های موقت در افزایش ظرفیت تردد مرزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: ایجاد مسیر موقت در محدوده میلک، روزانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ دستگاه به ظرفیت تردد کامیون‌ها اضافه کرده است و تا زمان تکمیل زیرساخت‌های اصلی، این مسیر می‌تواند بخشی از نیاز موجود را پاسخ دهد.

 

بیجار همچنین از برنامه بازنگری در طرح پایانه مرزی میلک خبر داد و افزود: با اضافه شدن ۱۰ هکتار به محدوده پایانه و ورود یک سرمایه‌گذار خارجی، بازنگری در طرح پایانه و توسعه بخش مسافری و خدمات مرتبط با تردد مرزی در دستور کار قرار گرفته است.

 

حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، نیز در این بازدید بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد سیستان برای توسعه مراودات اقتصادی با افغانستان، تقویت زیرساخت‌های مرزی و تسهیل تجارت تأکید کرد.

 

مجیب حسنی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان، نیز گفت: پایانه مرزی میلک در یک سال اخیر، با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای و بسته بودن برخی مرزها، در یک روز رکورد تردد حدود ۳۳۰ کامیون در مبادلات ورودی و خروجی را ثبت کرده است؛ ظرفیتی که اهمیت استمرار فعالیت اقتصادی در مرزها و نقش آن در تاب‌آوری اقتصادی منطقه را نشان می‌دهد.

 

وی افزود: روزانه حدود ۷۰۰ نیروی کار در فرآیند ترانشیپ و جابه‌جایی کالا در محدوده این مرز فعالیت دارند و تقویت این جریان، علاوه بر افزایش مبادلات، به حفظ اشتغال و پایداری توسعه کمک می کند

منبع استانداری 

برچسب ها: استانداری ، پایانه مرزی میلک
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