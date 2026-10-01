باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث گمرک منطقه آزاد سیستان گفت:راهبرد ما در توسعه منطقه آزاد سیستان، تکمیل زیرساختها و تبدیل ظرفیتهای تجاری این منطقه به فعالیت واقعی اقتصادی است؛ از این رو آغاز عملیات اجرایی احداث گمرک، میتواند زمینه را برای گسترش تجارت، واردات خودرو، ورود سرمایهگذاران و شکلگیری کسبوکارهای جدید در سیستان فراهم کند
وی اظهار کرد:زیرساخت باید بتواند تجارت را به حرکت درآورد، سرمایه را جذب کند و در نهایت به شکلگیری فعالیتهای اقتصادی پایدار منجر شود.
وی افزود: احداث گمرک در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند؛ زیرا با تکمیل این زیرساخت، امکان مدیریت و تسهیل فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت فراهم میشود و منطقه آزاد میتواند ظرفیت بیشتری برای فعالیت تجار و سرمایهگذاران پیدا کند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت واردات خودرو در منطقه آزاد سیستان گفت: این ظرفیت را باید در امتداد یک زنجیره اقتصادی دید؛ واردات خودرو میتواند تقاضا برای حملونقل، ترخیص، نگهداری، خدمات فنی، قطعات و عرضه ایجاد کند و از یک فعالیت تجاری، مجموعهای از کسبوکارهای وابسته را در منطقه شکل دهد.
بیجار ادامه داد: راهبرد ما این است که مزیتهای منطقه آزاد در حد مجوز و امکان باقی نماند و در اقتصاد واقعی خود را نشان دهد؛ یعنی سرمایهگذار وارد شود، فعالیت اقتصادی شکل بگیرد و ارزش افزوده حاصل از تجارت و خدمات، تا حد امکان در خود منطقه ایجاد شود.
وی با اشاره به مجاورت منطقه آزاد سیستان با مرز میلک و بازار افغانستان اظهار کرد: این موقعیت، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت منطقهای در اختیار سیستان قرار داده است و اگر زیرساختهای گمرکی، حملونقل و لجستیکی در کنار یکدیگر تکمیل شوند، منطقه آزاد میتواند نقش پررنگتری در اتصال تجارت ایران به بازار افغانستان ایفا کند.
استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: افق ما برای منطقه آزاد سیستان، صرفاً افزایش مبادلات نیست؛ هدف این است که یک زنجیره اقتصادی شکل بگیرد که در آن زیرساخت، تجارت، لجستیک، خدمات و سرمایهگذاری بخش خصوصی به هم متصل باشند و نتیجه آن در توسعه کسبوکار و اقتصاد منطقه دیده شود.
در این برنامه، حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بر توسعه زیرساختها و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد سیستان تأکید کرد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان