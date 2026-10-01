خواهر وزیرامور خارجه، دار فانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دار فانی را وداع گفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه
خبرهای مرتبط
دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو با وزیر امور خارجه
عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
گزارش جامع عراقچی به هیات دولت درباره اجلاس‌ها و نشست‌ها در نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
خداوند رحمتشون کند الفاتحه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۱۴:۳۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
برای آن مرحومه علو درجات وبرای بازماندگان صبر خواستاریم. ان شالله در بهشت با اجداد طاهرینش همنشین باشد
۰
۰
پاسخ دادن
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مهریه کاملا درست است/ تبدیل زندان به پابند الکترونیکی ضمانت اجرایی را از بین می‌برد
رهبر انقلاب: اقامه نماز اولین نشانه حکومت صالحان است و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۹ مهر
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشست
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
سرلشکر عبداللهی: نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند
آخرین اخبار
پزشکیان: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی کارآفرینان است
وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشست
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
سرلشکر عبداللهی: نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو
رهبر انقلاب: اقامه نماز اولین نشانه حکومت صالحان است و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۹ مهر
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مهریه کاملا درست است/ تبدیل زندان به پابند الکترونیکی ضمانت اجرایی را از بین می‌برد
قالیباف در پاسخ به گستاخی اخیر بسنت فرمول اقتصادی جدیدی منتشر کرد
دستور رئیس‌جمهور پزشکیان برای رفع فوری موانع تأمین و واردات کالاهای اساسی
هشدار سرلشکر رضایی در واکنش به ادعاهای واهی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی
حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو با وزیر امور خارجه
گزارش جامع عراقچی به هیات دولت درباره اجلاس‌ها و نشست‌ها در نیویورک