باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انگلیس تحریم‌های خود علیه روسیه را گسترش داده و نام ۲۳ فرد و نهاد حقوقی و همچنین هشت کشتی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این موارد در فهرست به‌روزشده وزارت خارجه، کشور‌های مشترک‌المنافع و توسعه انگلیس منتشر شده است.

در میان افراد تحریم‌شده، آلن گاگلوف، رئیس‌جمهور اوستیای جنوبی، مارات کامبولوف، مشاور رئیس‌جمهور روسیه و سرگئی تولماچف، معاون سابق فرماندار منطقه زاپروژیا قرار دارند.

همچنین رؤسای منطقه‌ای شورا‌های جنبش «نخستین‌ها» در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا و همچنین کریمه هدف تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.

ماموکا پیپیا، دبیر بین‌الملل حزب «همبستگی برای صلح» گرجستان، گیورگی ایریمادزه، رئیس اتحادیه جوانان اوراسیایی گرجستان و نیکولوز مزاوانادزه، بنیان‌گذار شبکه تلویزیونی «سزونی» نیز در این فهرست قرار دارند.

مقام‌ها و نیرو‌های نظامی مناطق زاپروژیا و خرسون، افسران سرویس امنیت فدرال روسیه و شرکت «نوواتک گاز‌اند پاور آسیا» نیز مشمول تحریم‌های جدید شده‌اند.

بر اساس این محدودیت‌ها، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی افراد و نهاد‌های تحریم‌شده در انگلیس مسدود خواهد شد و افراد حقیقی فهرست‌شده نیز با ممنوعیت سفر به انگلیس مواجه می‌شوند.

منبع: تاس