کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به کنترل روان‌آب‌ها و جلوگیری از ورود آنها به باغ‌ها و مزارع جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به کنترل روان‌آب‌ها و جلوگیری از ورود آنها به باغ‌ها و مزارع جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر انتقال بر محصولات برداشت شده به انبارها افزود: لایروبی، اصلاح و پاکسازی آب‌راه‌ها و کانال‌های انتقال آب به مزارع و باغات در دستور کار قرار بگیرد.

غلامی ادامه داد: با توجه به بارندگی های پیش رو، تنظیم و مدیریت آبیاری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد، همچنین در زمان بارش، کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی اجتناب کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر ممانعت از چرای دام و عدم تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بیان کرد: زنبورداران نسبت به عایق‌بندی، مدیریت تغذیه زنبورهای عسل و انتقال کندوها به دور از آبگیرها و مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها اقدام کنند.

وی با تاکید بر کنترل و محافظت از استحکامات کشاورزی، گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت افزود: دامداران از چرای دام در مراتع به دلیل گردوخاک و محافظت از آنها بدلیل وزش باد اقدام کنند. همچنین پرورش دهندگان نسبت به افزایش هوادهی به استخرهای پرورش ماهی برای تامین اکسیژن کافی اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز پنجشنبه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، همدان، مرکزی، غرب اصفهان، نیمه جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

طی روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب، برخی نقاط جنوب غرب، بخش‌هایی از مرکز، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، گیلان، مازندران، هرمزگان، نیمه جنوبی استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین روز یکشنبه در نوارشمالی کشور بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد، گرد و خاک قابل پیش‌بینی است. همچنین روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و یکشنبه در اکثر مناطق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید است.

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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