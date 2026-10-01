باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _ خسرو سیفپناهی اظهار کرد: بیشترین افزایش بارش در اواخر مهر تا اواسط آذرماه پیشبینی میشود و نیمه غربی استان بهویژه شهرستانهای بانه، مریوان و سروآباد بیشترین افزایش بارش را خواهند داشت.
وی افزود: سایر نقاط استان نیز در پاییز امسال افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت خواهند داشت، اما میزان این افزایش در نیمه غربی کردستان بیشتر پیشبینی شده است.
النینو تنها عامل تعیینکننده بارش نیست
معاون توسعه پیشبینی و مخاطرات جوی ادارهکل هواشناسی کردستان با اشاره به پدیده النینو گفت: این پدیده طبیعی اقیانوسی و جوی میتواند بر الگوهای آبوهوایی مناطق مختلف جهان تأثیر بگذارد و در برخی مناطق موجب افزایش بارش و در برخی مناطق دیگر موجب کاهش بارش شود.
سیفپناهی تأکید کرد: النینو بهتنهایی تعیینکننده میزان بارش یک منطقه نیست و عوامل جوی دیگری نیز در شکلگیری و تغییر الگوهای بارشی نقش دارند.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات آماری انجامشده، حدود ۷۰ درصد از سالهایی که طی چند دهه گذشته پدیده النینو در آنها رخ داده، با افزایش بارش و دما همراه بوده است.
تأکید بر پیگیری هشدارهای هواشناسی
سیفپناهی با توصیه به شهروندان و دستگاههای اجرایی برای آمادگی در برابر شرایط جوی پیشرو گفت: با توجه به پیشبینیهای انجامشده، لازم است طی دو تا سه ماه آینده هشدارها و اطلاعیههای هواشناسی بهصورت مستمر پیگیری و توصیههای درجشده در آنها جدی گرفته شود.
وی افزود: توجه به هشدارهای هواشناسی میتواند در پیشگیری از بروز خسارت یا کاهش میزان خسارتهای احتمالی ناشی از بارشها و مخاطرات جوی مؤثر باشد.
معاون توسعه پیشبینی و مخاطرات جوی ادارهکل هواشناسی کردستان همچنین از شهروندان خواست اخبار و پیشبینیهای جوی را از منابع رسمی ادارهکل هواشناسی و پایگاههای اطلاعرسانی معتبر دریافت کنند و به مطالب منتشرشده در منابع غیررسمی و فضای مجازی استناد نکنند.