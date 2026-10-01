باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در واکنش به اخراج ۱۰ دیپلمات روس از سوی مجارستان، گروهی از کارکنان دیپلماتیک مجارستان را از این کشور اخراج کرده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این تصمیم در دیدار با گابور گرگیچ، کاردار مجارستان در مسکو به طرف مجارستانی ابلاغ شد و دیپلمات‌های مربوطه باید ظرف دو هفته خاک روسیه را ترک کنند.

این اقدام در پی تصمیم اخیر دولت مجارستان برای اخراج ۱۰ دیپلمات روس انجام شده است. بوداپست اعلام کرده بود این افراد اقداماتی انجام داده‌اند که با وظایف و جایگاه دیپلماتیک آنها بر اساس کنوانسیون وین سازگار نبوده است.

منبع: گاردین