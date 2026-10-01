باشگاه خبرنگاران جوان - معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان از تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ این سازمان و دستگاه‌های تابعه در قالب توافق‌نامه‌های عملکردی خبر داد و گفت: برای نخستین بار، برنامه‌های عملیاتی سالانه به تفکیک معاونت‌ها و واحد‌های تابعه، در قالب توافق‌نامه دوجانبه میان مقام عالی سازمان و معاون مربوطه تنظیم و ابلاغ شده است تا اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، بر پایه برنامه‌های مشخص و قابل پایش دنبال شود.

محمدعلی افتخاری، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به پایان فرایند تدوین و تصویب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ سازمان و دستگاه‌های تابعه، اظهار کرد: تدوین این برنامه‌ها با رویکرد تبدیل اهداف و سیاست‌های کلان به برنامه‌های اجرایی مشخص انجام شد و در این فرایند، «قانون برنامه هفتم پیشرفت» و «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» به عنوان اسناد بالادستی و چارچوب‌های راهبردی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و پایش عملکرد از ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد و پس از بررسی‌های اولیه، نسخه نخست برنامه‌های عملیاتی را تدوین و برای دریافت نظر واحد‌های ذی‌ربط ارسال کرد.

افتخاری ادامه داد: پس از دریافت نظرات، جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان واحد‌های سازمانی برگزار شد و برنامه‌های پیشنهادی از ابعاد مختلف مورد بررسی، اصلاح و تکمیل قرار گرفت تا برنامه نهایی، از یک سند صرفاً اداری فاصله بگیرد و به یک نقشه اجرایی روشن برای هر واحد تبدیل شود.

۲۸ جلسه برای رسیدن به برنامه‌ای قابل اجرا و قابل سنجش

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برگزاری ۲۸ جلسه کارگروه برنامه‌ریزی و پایش عملکرد، گفت: برنامه‌های تدوین‌شده پس از طی مراحل کارشناسی و جمع‌بندی نظرات واحدها، در کمیته مدیریت عملکرد سازمان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی تأکید کرد: یکی از تفاوت‌های اصلی این دوره، اتصال برنامه عملیاتی به مسئولیت و عملکرد مشخص مدیران و واحد‌های سازمانی است؛ به همین دلیل، برنامه مصوب هر معاونت در قالب توافق‌نامه‌ای مشخص تنظیم شده و در آن، تعهدات و برنامه‌های مورد انتظار هر واحد به صورت روشن تعیین شده است.

افتخاری افزود: برای نخستین بار در نظام اداری کشور، برنامه عملیاتی مصوب سال ۱۴۰۵ به تفکیک هر معاونت، در قالب توافق‌نامه دوجانبه میان مقام عالی سازمان و معاون مربوطه تنظیم و در جلسه شورای مدیران سازمان به صورت رسمی ابلاغ شد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بدون تعریف دقیق عملکرد، شاخص‌های روشن و امکان پایش مستمر، به هدف اصلی خود نمی‌رسد، گفت: تلاش ما این است که میان برنامه، عملکرد، ارزیابی و پرداخت یک ارتباط روشن و قابل دفاع ایجاد شود.

وی ادامه داد: وقتی برنامه هر واحد از ابتدا مشخص باشد، مسئولیت‌ها و خروجی‌های مورد انتظار نیز شفاف خواهد بود و در ادامه می‌توان میزان تحقق برنامه‌ها را بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی کرد. این مسیر کمک می‌کند.

افتخاری خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ قرار نیست پس از ابلاغ، در بایگانی قرار بگیرد؛ از زمان ابلاغ، مرحله پایش و ارزیابی اجرای برنامه‌ها آغاز شده است.

پایش مستمر تا پایان سال ادامه دارد

وی افزود: جلسات کارگروه برنامه‌ریزی و پایش عملکرد پس از ابلاغ برنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت و اجرای برنامه‌ها به صورت مستمر رصد می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هدف این است که در طول سال، فاصله میان برنامه و عملکرد به موقع شناسایی شود و مدیران بتوانند پیش از پایان سال، برای رفع موانع و اصلاح مسیر اقدام کنند.

افتخاری در پایان تأکید کرد: برنامه عملیاتی زمانی ارزش دارد که به اقدام، نتیجه و پاسخگویی منجر شود. آنچه در سال ۱۴۰۵ دنبال می‌کنیم، ایجاد یک چرخه منسجم از برنامه‌ریزی، توافق بر سر عملکرد، اجرا، پایش، ارزیابی و در نهایت تصمیم‌گیری مبتنی بر نتیجه است.

منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور