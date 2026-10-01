رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان از افزایش ساعات کاری مراکز تعویض پلاک استان همزمان با هفته فراجا خبر داد و گفت: متقاضیان از شنبه ۱۱ مهر تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه می‌توانند خدمات تعویض پلاک دریافت کنند.

 باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ رضا همتی‌زاده اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم مراجعات شهروندان به مراکز تعویض پلاک در هفته فراجا، ساعات کاری این مراکز افزایش یافته است.

وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات شماره‌گذاری، کاهش ازدحام و جلوگیری از تراکم کاری در مراکز تعویض پلاک استان انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان ادامه داد: افزایش ساعات کاری مراکز تعویض پلاک از روز شنبه ۱۱ مهرماه آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

همتی‌زاده خاطرنشان کرد: متقاضیان در این بازه زمانی می‌توانند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک استان، خدمات مورد نیاز خود را تا ساعت ۱۶ دریافت کنند.

برچسب ها: کردستان ، تعویض پلاک ، پلیس راهنمایی ورانندگی کردستان
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