یک متخصص طب سالمندی گفت: در حال حاضر پذیرش دانشجو در مقطع تخصص طب سالمندی متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - فاطمه السادات میرزاده متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها تعداد سالمندان کشور تا سال ۱۴۳۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. اکنون ۱۰ میلیون از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند.

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرعت سالمند شدن جمعیت ایران بیشتر از کشور‌هایی مانند فرانسه است و حوزه سلامت، شهری و حتی خانواده‌ها باید آمادگی کامل در خصوص مراقبت و مواجهه با فرد سالمند را داشته باشند.

میرزاده تاکید کرد: مطالعات نشان می‌دهد که با داشتن یک زندگی سالم در دوران میانسالی، افراد می‌توانند سالمندی سالم را تجربه کنند؛ سالمندی سالم به معنای این است که افراد کار‌های روتین روزمره خود را بدون کمک گرفتن از اطرافیان یا خانواده خود انجام دهند.

این متخصص طب سالمندی در خصوص پذیرش تخصصی طب سالمندی بیان کرد: در سال‌های گذشته پذیرش دانشجو در رشته تخصصی طب سالمندی در دانشگاه تهران انجام می‌شد، اما به تازگی پذیرش این رشته متوقف شده است.