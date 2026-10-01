وزیر آموزش و پرورش گفت: تمامی ظرفیت‌های آموزش و پرورش برای توسعه، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در مدارس کشور به کار گرفته می‌شود و اقامه نماز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، امروز، پنج شنبه نهم مهرماه در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز و هفتمین اجلاسیه نماز دانش آموزی با بیان این‌که تربیت در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به نماز معنا و تحقق پیدا نمی‌کند، اظهار کرد: هدف آموزش و پرورش صرفاً برگزاری نماز در محیط مدرسه نیست، بلکه تربیت دانش‌آموزانی است که با شناخت، آگاهی و انس، ارتباطی پایدار و آگاهانه با نماز برقرار کنند.

وی افزود: برای تحقق این هدف، فرآیندی مبتنی بر شناخت و آگاهی، انس و تمرین و ایجاد موقعیت‌های تربیتی طراحی شده و آموزش مهارت‌های دعوت به نماز برای مدیران، معلمان، مربیان و به‌ویژه ائمه جماعات مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

برگزاری بیش از ۶۷ هزار نماز جماعت در مدارس

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در شش محور اصلی، گفت: اقامه نماز جماعت در مدارس یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش است و در حال حاضر بیش از ۶۷ هزار نماز جماعت در مدارس کشور برگزار می‌شود.

کاظمی توسعه و تجهیز نمازخانه‌های مدارس را از دیگر برنامه‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس علاوه بر پیش‌بینی نمازخانه در مدارس جدید، تجهیز مدارس فاقد نمازخانه را نیز در دستور کار دارد.

وی همچنین از تقویت پیوند مسجد و مدرسه به عنوان یکی دیگر از محور‌های برنامه‌های آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: حدود ۱۰ هزار مسجد و مدرسه در قالب این رویکرد در برنامه‌های آموزش و پرورش قرار دارند

 برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در بیش از ۶۰ هزار مدرسه

کاظمی با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی، انگیزشی و تجلیلی در حوزه نماز، اظهار کرد: اجلاسیه‌های نماز دانش‌آموزی در بیش از ۶۰ هزار مدرسه برگزار شده و این برنامه‌ها در ۳۲ استان و حدود ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش با محوریت تجلیل، انتقال تجربه و معرفت‌افزایی دنبال شده است.

وی معرفت‌افزایی دانش‌آموزان درباره فلسفه و آثار نماز را از ضرورت‌های این حوزه دانست و گفت: نوجوانان و جوانان باید با فلسفه نماز، آثار و برکات آن و نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی آشنا شوند.

وی افزود: در همین راستا، محتوای آموزشی مناسب تولید و دوره‌های آموزشی مختلفی برای معلمان برگزار شده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از اجرای هشت دوره طرح تشرف، طرح «شهر من، شهر نماز»، برگزاری بیش از دو هزار و ۷۰۰ جشن تکلیف و چهار هزار نشست با اولیا و مربیان به عنوان بخشی از اقدامات فرهنگی و تربیتی این حوزه خبر داد.

تدوین نقشه راه اقامه نماز در آموزش و پرورش

کاظمی با تأکید بر این‌که توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از مهم‌ترین مأموریت‌های آموزش و پرورش است، گفت: نقشه راه اقامه نماز در این وزارتخانه تدوین شده و برای بخش‌های مختلف، مأموریت‌ها و برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است تا زمینه اقامه نماز در مدارس کشور فراهم شود.

وی تأکید کرد: مدرسه باید به محل انس واقعی دانش‌آموزان با نماز تبدیل شود و نمازخانه مدارس صرفاً محل برگزاری یک برنامه عبادی نباشد، بلکه بستری برای تربیت و تقویت ارتباط معنوی دانش‌آموزان باشد.

وزیر آموزش و پرورش نقش مدیران، معلمان و مربیان را در این زمینه مهم دانست و افزود: آنان باید با گفتار و رفتار خود، الگوی عملی دانش‌آموزان در زمینه اقامه نماز باشند.

کاظمی در ادامه بر ضرورت تعامل میان مدرسه، خانواده، مسجد و نهاد امامت جمعه تأکید کرد و گفت: برای سازمان‌ها و بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، مأموریت‌ها و برنامه‌های مشخصی در حوزه نماز تعریف و تفاهم‌نامه‌های مربوط نیز منعقد شده است.

وی در ادامه از ایجاد نظام پایش و رصد فعالیت‌های نماز خبر داد و اظهار کرد: یک‌هزار و ۸۰۰ نیروی دغدغه‌مند و داوطلب به عنوان راهبران نماز در مدارس کشور انتخاب شده‌اند تا با حضور در مدارس، ضمن شناسایی مسائل و آسیب‌ها، در اجرای برنامه‌های نماز حمایت و راهنمایی لازم را ارائه کنند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت نماز اول وقت، نماز جماعت و نماز باکیفیت، گفت: تمام ظرفیت‌های آموزش و پرورش برای اقامه نماز به کار گرفته خواهد شد و این موضوع از مهم‌ترین اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: نماز جماعت ، وزارت آموزش و پرورش
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