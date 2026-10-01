باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال، محدوده تونل ۱۷ تا تونل ۱۸ و در ادامه تونل البرز تا انتهای آزادراه، نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور کرج ـ چالوس، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا با اشاره به وضعیت محور هراز اظهار کرد: ترافیک در محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر نیمه‌سنگین است.

وی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه، محدوده شهر دماوند، خبر داد و گفت: در آزادراه کرج ـ قزوین در محدوده پل استاندارد تا پل حسین‌آباد و در آزادراه کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک نیمه‌سنگین است.

قلی نیا در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور نیز گفت: در برخی از محور‌های استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان، بارش پراکنده باران گزارش شده است.

منبع: پلیس راهور