عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی در خصوص گندم به نتیجه نرسید و به هفته آینده موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه جلسه شورای قیمت گذاری با حضور تمام اعضا برگزار شد، اما متاسفانه به نتیجه نرسید و مجدد به هفته آینده موکول شد.

به گفته وی، قیمت مدنظر مسئولان سازمان برنامه و بودجه با قیمت کارشناسی شده اختلاف معناداری داشت که در نهایت وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری، خواستار جلسه کمیسیون تخصصی مجدد شد که در نهایت هفته آتی بعد از جلسه کمیسیون تخصصی، جلسه شورا برگزار می شود و تمامی بحث های تخصصی در شورا مطرح خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: قیمت تمام شده هر کیلو گندم با احتساب سود منطقی ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است، درحالیکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه با دلایل خود قیمت ۶۰ هزار تومان را مطرح کردند، از این رو از رئیس جمهور، بانک مرکزی و تمامی تصمیم گیران تقاضا داریم یکبار برای همیشه موضوع ارز را حل کنند چراکه کشاورزان قیمت هر کیلو گندم وارداتی را بر مبنای ارز ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می کنند، درحالیکه قیمت ارز ۱۹۰ هزار تومان است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه اعلام قیمت غیرمنطقی و تاخیر در اعلام نرخ بر کشت گندم اثر سو می گذارد، افزود: گندم مهم ترین محصول استراتژیک سبد مصرفی خانوار محسوب می شود که امکان تامین نیاز کشور از طریق واردات سخت است و بازرگانی دولتی طی ماه های اخیر تنها ۲۲۰ هزار تن توانسته است وارد کند.