باشگاه خبرنگاران جوان -حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در آیین اختتامیه طرح فرهنگی تبلیغی، جنات خانواده و آغاز به کار رسمی فرهنگسرای خانواده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان قم، از مجموعههای فرهنگی و اجرایی که در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی فعالیت میکنند، قدردانی کرد.
وی در بخشی از سخنان خود با تقدیر از حمایتهای شهرداری قم از فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: از شهرداری قم و مدیریت شهری، بهویژه دکتر عظیمی شهردار کلانشهر قم، که علاوه بر توانمندی در اداره شهر، دغدغه فرهنگی دارد و از مجموعههای فرهنگی، گروههای جهادی و فعالیتهای میدانی حمایت میکند، تشکر میکنم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و پشتیبانی از گروههایی که در میدان کار میکنند، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه کار فرهنگی و اجتماعی در میدان، بهویژه در حوزه خانواده و ارتباط با نسل جوان، کاری دشوار و نیازمند صبر، دانش، توانمندی و حمایت است.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه خانواده و دختران جوان، ضمن تجلیل از عملکرد درخشان و ارزشمند «مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران»، تصریح کرد: طرحهای موفق و پیشرویی همچون «نیلوفرانه» و «جنات خانواده» که با همت بلند و روحیه جهادی این مجموعه و با حضور میدانی و با هدف حل مسائل واقعی جامعه اجرا شدهاند، الگویی کارآمد در این عرصه هستند و باید از افرادی که با امکانات محدود، اما با انگیزه و اخلاص در این مسیر فعالیت میکنند، به صورت ویژه حمایت کرد.
وی با انتقاد از رویکردی که صرفاً به نقد و مطالبهگری محدود میشود، اظهار کرد: برخی افراد بیشتر اهل نقد کردن و مطالبهگری هستند، اما زمانی که از آنها پرسیده میشود خودشان برای حل مسائل چه اقدامی انجام دادهاند، پاسخی ندارند. در حالی که در حوزه فرهنگ و خانواده، هنر این است که در میدان حضور پیدا کنیم و برای حل مسئله اقدام عملی انجام دهیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در کشور طرحهای متعددی در حوزه خانواده اجرا شده و تجربههای موفقی وجود دارد. اگر کسی واقعاً قصد کار کردن دارد، میتواند از این تجربهها استفاده کند و آنها را متناسب با شرایط هر منطقه اجرا کند.
تأکید بر حفظ انسجام اجتماعی و دوری از تخریب
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت انسجام اجتماعی و ملی گفت: در شرایط کنونی، هیچ امری مهمتر از انسجام و وحدت نیست و نباید اختلافات و مسائل داخلی به عاملی برای ایجاد تفرقه در جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به برخی رفتارها در فضای مجازی افزود: اینکه فردی از صحبت یا عملکرد یک مسئول، کلیپی تهیه و آن را در فضای مجازی منتشر کند و با این کار زمینه تخریب، اختلاف و بیاعتمادی را فراهم کند، با رویکرد اصلاحگری سازگار نیست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اگر از مسئولی ایرادی میبینیم، باید برای اصلاح آن اقدام کنیم و تذکر لازم را به خود فرد بدهیم؛ نیازی نیست با انتشار کلیپ و ایجاد فضای تخریب، موضوع را در جامعه منتشر کنیم و امید و اعتماد مردم را تحت تأثیر قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر اینکه نقد باید با هدف اصلاح صورت گیرد، گفت: ممکن است هر فردی دچار خطا شود، اما هدف ما باید اصلاح باشد، نه مچگیری. اگر نیت ما خدمت و اصلاح است، باید به یکدیگر کمک کنیم و حرمت همدیگر را حفظ کنیم.
وی افزود: در حوزه فرهنگ، علم، فناوری، اجتماعی و تعلیم و تربیت، ایجاد حاشیه و تفرقه میتواند آسیبهای گستردهای ایجاد کند؛ بنابراین همه باید مراقب باشند که اقدامات و رفتارهایشان به کاهش امید و اعتماد عمومی منجر نشود.
حکمرانی خانواده؛ محور اصلی سیاستگذاری و اقدام
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، بحث «حکمرانی خانواده» را به عنوان کلیدیترین راهبرد در این عرصه مطرح کرد و با بیان اینکه شناخت دقیق خانواده، مقدمه هرگونه سیاستگذاری و اقدام مؤثر است، گفت: در حوزه خانواده باید سه ساحت «خانواده محقق»، «خانواده مطلوب» و «تغییر خانواده محقق به خانواده مطلوب» مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: خانواده محقق باید از طریق تحقیقات میدانی و علمی شناخته شود و دانشگاهها و مراکز علمی، بهویژه مراکز علمی استان قم، باید در این زمینه نقش فعال داشته باشند. از سوی دیگر، شناخت خانواده مطلوب نیازمند بهرهگیری از حکمت، فقه، اخلاق و ارزشهای دینی است.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه با تبیین جایگاه راهبردی حکمرانی خانواده اظهار کرد: حکمرانی خانواده فراتر از یک شعار، مجموعهای نظاممند از سیاستگذاری، تنظیمگری، راهبری، اجرا و نظارت است و طرحهای ارزشمندی مانند «جنات خانواده» در بخش اجرا و حضور میدانی این الگوی حکمرانی قرار میگیرند.
وی حمایت از نیروهای فعال در میدان را یکی از الزامات موفقیت در نظام حکمرانی خانواده دانست و گفت: افرادی که در میدان و در ارتباط مستقیم با خانوادهها و نسل جوان فعالیت میکنند، نیازمند حمایت معنوی، مادی و پشتیبانی هستند و باید مورد تکریم قرار گیرند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با تقدیر مجدد از فعالان طرح «جنات خانواده»، مجموعه مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران و مجموعه مدیریت شهری قم خاطرنشان کرد: فعالیت در میدان و تلاش برای حل مسائل واقعی جامعه، اقدامی ارزشمند است و باید از گروههای فرهنگی و جهادی که با اخلاص و امکانات محدود در این مسیر فعالیت میکنند، حمایت شود.
منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم