بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه تأکید کرد که این کشور به تجارت با ایران در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی ادامه میدهد. اسلامآباد همچنین اعلام کرد در نزدیک کردن ایران و آمریکا به میز مذاکرات نقش مهمی داشته است.
پاکستان از تهران و واشنگتن خواست حداکثر خویشتنداری را در پیش بگیرند و مسائل باقیمانده را از طریق گفتوگو و کانالهای دیپلماتیک حل کنند.
این موضع پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از اعمال فشار اقتصادی گسترده علیه ایران و پیامد برای کشورهایی که از تهران حمایت مالی یا تجاری کنند، خبر داده بود.
منبع: اسپوتنیک