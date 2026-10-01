باشگاه خبرنگاران جوان _ مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران با هدف آمادهسازی برای حضور در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان و قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۶ در خانه کشتی شهید صدرزاده در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
در این اردو جمعی از برترین آزادکاران کشور حضور دارند و محمدمبین عظیمی نیز با نظر پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، در وزن ۹۷ کیلوگرم به اردو دعوت شده است.
این کشتیگیر کردستانی در جریان این اردو در کنار چهرههایی همچون حسن یزدانی از مازندران و مهدی حاجیلویان از همدان تمرینات آمادهسازی خود را دنبال میکند.
حضور عظیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم، که از اوزان المپیکی کشتی آزاد محسوب میشود، فرصتی برای این کشتیگیر کردستانی به منظور حضور در جمع ملیپوشان، افزایش تجربه و آمادهسازی برای رقابتهای مهم پیشرو است.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.