رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، حملات هوایی علیه ایران را از سر بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که با نابودی ایران صلح در جهان ایجاد شده! و گفت ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، حملات هوایی علیه ایران را از سر بگیرد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد، ادعا کرد: «فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت بتوان با ایران به صلح رسید.» او بار دیگر احتمال ازسرگیری حملات هوایی آمریکا علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر را مطرح کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اذعان کرد که موجودی برخی انواع مهمات آمریکا «کمی کمتر از سایر انواع» شده است. او مدعی شد دولت آمریکا قرارداد‌های جدیدی با شرکت‌های صنایع دفاعی امضا کرده که به ادعای او هزینه آنها «کمتر از درآمد یک ماه آمریکا از نفت ونزوئلا» خواهد بود.

ترامپ در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره هوش مصنوعی گفت آمریکا از این صنعت پول زیادی به دست می‌آورد و نمی‌خواهد با وضع مقررات، این صنعت را نابود کند.

او در پاسخ به پرسشی درباره هک وب‌سایت‌های دولتی توسط عوامل هوش مصنوعی شرکت اوپن‌ای‌آی نیز گفت: چه کسی آن را هک کرده است؟ آنها اجازه ندارند این کار را انجام دهند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
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