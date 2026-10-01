توکلی گفت: پیش بینی های لازم برای مدیریت شرایط زمستان انجام شده و این شرکت با تمام توان برای تامین پایدار گاز پای کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی روز پنجشنبه در نشست مدیریت مصرف انرژی با حضور استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: ۲۷ اسفندماه سال گذشته برخی پالایشگاه ها و تاسیسات گازی عسلویه از چرخه تولید خارج شد.

وی افزود: با تلاش های انجام شده و مدیریت یکپارچه، بخشی از این ظرفیت در حال بازگشت به مدار است و پیش بینی می شود تا پیش از آغاز فصل سرما حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید بازگردد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: با وجود بازگشت بخشی از ظرفیت تولید در برخی نقاط همچنان احتمال بروز تنش گازی وجود دارد و برای مدیریت این شرایط باید سوخت جایگزین نیز پیش بینی شود.

توکلی با تاکید بر ضرورت پیشگیری و مدیریت مصرف انرژی گفت: وابستگی مردم ایران به گاز بالا است و ناترازی گاز در زمان اوج مصرف، موضوعی است که در سال های گذشته و شرایط جنگ اخیر نیز تجربه شده است.

وی بهینه سازی و صرفه جویی را کم هزینه ترین راهکار مدیریت مصرف انرژی دانست و گفت: در کنار توسعه ظرفیت تولید، باید بهینه سازی و صرفه جویی نیز با جدیت دنبال شود.

اراده ایران برای واردات گاز از ترکمنستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره واردات گاز از ترکمنستان اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران برای واردات گاز از ترکمنستان اراده دارد و باید از ظرفیت کشورهای همسایه استفاده کنیم.

توکلی افزود: گسترش ارتباط با کشورهای همسایه می تواند زمینه بهره مندی متقابل را فراهم کند و با توجه به روابط مناسب ایران و ترکمنستان، آمادگی داریم این مسیر را ادامه دهیم و در صورت نیاز، موضوع را از طریق سرمایه گذاری دنبال کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خراسان شمالی گفت: با توجه به اقداماتی که در این استان به خوبی در حال انجام است، خراسان شمالی با کمترین چالش در حوزه گاز مواجه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره پیشنهاد استاندار خراسان شمالی برای تشکیل کارگروه ملی مدیریت بهینه مصرف گاز در استان نیز گفت: امکان برگزاری این کارگروه در خراسان شمالی وجود دارد و در صورت ضرورت، برای برگزاری آن اقدام خواهیم کرد.