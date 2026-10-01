باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هماهنگی برنامههای روز جهانی تخممرغ با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل آموزش و پرورش استان و تشکلهای مرغداران مرغ تخمگذار برگزار شد.
در این نشست، برنامههای ترویجی و فرهنگی با هدف افزایش آگاهی عمومی و ترویج مصرف تخممرغ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرحهایی از جمله «صبحانه سالم» در مدارس منتخب، ترویج مصرف تخممرغ در میان ورزشکاران، اجرای طرح «هر مرغدار، یک مدرسه» و تولید برنامههای ترویجی در رسانهها و فضای مجازی با همکاری دستگاههای مرتبط اجرا شود.
این برنامهها به مناسبت روز جهانی تخممرغ و با محوریت شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار استان قم طی یک هفته در استان اجرا خواهد شد.
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان قم