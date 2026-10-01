طرح‌هایی از جمله «صبحانه سالم» در مدارس منتخب، ترویج مصرف تخم‌مرغ در میان ورزشکاران، اجرای طرح «هر مرغدار، یک مدرسه» از جمله ویژه برنامه‌های روز جهانی تخم‌مرغ در قم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هماهنگی برنامه‌های روز جهانی تخم‌مرغ با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل آموزش و پرورش استان و تشکل‌های مرغداران مرغ تخم‌گذار برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های ترویجی و فرهنگی با هدف افزایش آگاهی عمومی و ترویج مصرف تخم‌مرغ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرح‌هایی از جمله «صبحانه سالم» در مدارس منتخب، ترویج مصرف تخم‌مرغ در میان ورزشکاران، اجرای طرح «هر مرغدار، یک مدرسه» و تولید برنامه‌های ترویجی در رسانه‌ها و فضای مجازی با همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرا شود.

این برنامه‌ها به مناسبت روز جهانی تخم‌مرغ و با محوریت شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم‌گذار استان قم طی یک هفته در استان اجرا خواهد شد.

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان قم

برچسب ها: تخم مرغ ، روز جهانی تخم مرغ
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