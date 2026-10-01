شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات رتبه بندی معلمان سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رتبه بندی معلمان طرحی است که با هدف ارتقاء سطح زندگی معلمان و تکریم حرفه مقدس معلمی نوشته شده و توجه ویژه‌ای نیز به بهبود کیفیت آموزشی دارد. این طرح با هدف تقویت صلاحیت معلمی و ایجاد انگیزه برای رشد حرفه‌ای شکل گرفته است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما ارزیابی رتبه بندی معلمان بر اساس مدارک‌هایی در نظر گرفته شده است که هیچ اثری در روند تدریس آنها ندارد و این موضوع آنها را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی مسئولان به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مدتی است رتبه بندی معلمان بر اساس مدارک خاصی انجام می‌شود. اگر قرار است نظام رتبه‌بندی معلمان به ارتقای کیفیت آموزش و افزایش انگیزه شغلی آنان کمک کند، نقطه شروع آن باید واقعیت کلاس درس باشد؛ نه تعداد مقاله‌ها، کتاب‌ها، گواهی‌نامه‌ها و مدارکی که در پرونده حرفه‌ای معلم جمع شده است. معلم هر روز در کلاس با ده‌ها چالش واقعی مواجه است؛ از تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان و مشکلات یادگیری گرفته تا مسائل رفتاری، کمبود امکانات آموزشی، تغییرات کتاب‌های درسی، فشار کاری و مسئولیت‌های متعدد مدرسه. بخش قابل توجهی از این تلاش‌ها نه در فرم‌های ارزیابی ثبت می‌شود و نه در پرونده حرفه‌ای معلم دیده می‌شود. معلمی که برای دانش‌آموز ضعیف وقت بیشتری می‌گذارد، برای فهم بهتر یک درس روش تازه‌ای پیدا می‌کند، محتوای آموزشی تولید می‌کند، یک دانش‌آموز بی‌انگیزه را به درس علاقه‌مند می‌کند، مشکلات کلاس را مدیریت می‌کند و برای موفقیت دانش‌آموزان از وقت و انرژی شخصی خود هزینه می‌کند، آیا آنها بخشی از پژوهش، خلاقیت و اثرگذاری حرفه‌ای او نیست؟ چرا باید ارزش چنین فعالیت‌هایی کمتر از مدرکی باشد که صرفاً برای کسب امتیاز به پرونده اضافه می‌شود؟ بسیاری از معلمان در طول سال تحصیلی کار‌هایی انجام می‌دهند که شاید هیچ عنوان رسمی و هیچ گواهی‌نامه‌ای نداشته باشد، اما اثر آن مستقیماً در کلاس و زندگی دانش‌آموز دیده می‌شود و این تلاش‌ها نباید به دلیل نداشتن یک برگه یا گواهی، نامرئی بماند. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.