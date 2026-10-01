باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _گاهی نبض تغییرات یک شهر را باید نه در پروژه‌های بزرگ و پرزرق‌وبرق، بلکه در همان جزئیاتی جست‌و‌جو کرد که هر روز از کنارشان عبور می‌کنیم؛ خیابانی که آسفالت تازه‌ای به خود می‌بیند، بوستانی که شب‌ها روشن‌تر می‌شود، نرده‌ای که پس از سال‌ها رنگ تازه می‌گیرد، پیاده‌رویی که دوباره جان می‌گیرد یا گوشه‌ای از شهر که از خاک و نخاله پاک می‌شود.

منطقه ۳ کرمان طی ۱۳ ماه گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، خدماتی، ترافیکی، زیباسازی و ساماندهی را در نقاط مختلف خود دنبال کرده است؛ اقداماتی که در کنار اجرای پروژه‌های شهری، به موضوع صیانت از اراضی، ساماندهی پهنه‌های مختلف و رسیدگی متمرکز به محله‌ها نیز گره خورده است.

سیدمحسن زهرودی، شهردار منطقه ۳ کرمان، در تشریح عملکرد این دوره از مجموعه‌ای از اقدامات سخن می‌گوید که از ساماندهی اراضی حاشیه‌ای و آسفالت معابر تا روشنایی بوستان‌ها، اصلاح نقاط ترافیکی، بازسازی بوستان‌ها، بهسازی پیاده‌رو‌ها و اجرای طرح پهنه‌بندی را شامل می‌شود؛ روایتی که قرار است تصویر دقیق‌تری از مسیر طی‌شده در این منطقه ارائه دهد.

دیوار‌هایی برای صیانت

زهرودی با اشاره به موضوع اراضی و محدوده‌های حاشیه‌ای اظهار کرد: یکی از محور‌های مورد توجه در این دوره، ساماندهی اراضی و جلوگیری از توسعه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بوده است.

وی گفت: در محدوده‌هایی مانند الله‌آباد و شیشه‌گر، برای جلوگیری از تصرف و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، عملیات محصورسازی اراضی با استفاده از پانل‌های بتنی و دیوار انجام شده است.

شهردار منطقه ۳ کرمان با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در این حوزه در امتداد فعالیت‌های سال‌های گذشته قرار دارد، بیان کرد: شهرداری در دوره‌های مختلف اقداماتی برای صیانت از اراضی انجام داده و در این دوره نیز با توجه به ضرورت موضوع، محصورسازی و ساماندهی برخی محدوده‌ها دنبال شده است.

وی افزود: در محدوده شهری، وظیفه شهرداری در این زمینه بیشتر بر حفاظت، نظارت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز متمرکز است و در خارج از محدوده شهری نیز دهیاری و استانداری مسئولیت‌های اصلی را بر عهده دارند.

آسفالت روی زخم خیابان

زهرودی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه معابر گفت: آسفالت آسیاباد جنوبی و خیابان آیت‌الله صالحی از جمله اقداماتی بود که در این مدت انجام شد.

وی افزود: بهسازی معابر در نقاط مختلف منطقه نیز دنبال شده و تلاش شده است بخشی از نیاز‌های محله‌ها در حوزه زیرساخت‌های شهری پاسخ داده شود.

شهردار منطقه ۳ کرمان با اشاره به وضعیت روشنایی بوستان‌ها اظهار کرد: بیش از ۱۲ بوستان محله‌ای روشن شده و روشنایی بوستان شهید باهنر نیز افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در بلوار آیت‌الله حقیقی نیز با همکاری اداره برق، پایه‌های روشنایی بتنی نصب شده است تا وضعیت روشنایی و ایمنی این محدوده بهبود پیدا کند.

رنگی تازه بر چهره شهر

زهرودی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات زیباسازی اشاره کرد و گفت: تقاطع‌ها، پل‌ها و میدان ابوذر از جمله نقاطی بودند که عملیات رنگ‌آمیزی و زیباسازی در آنها انجام شد.

وی افزود: بسیاری از نرده‌های سطح منطقه طی ۱۰ تا ۱۵ سال رنگ‌آمیزی نشده بودند و برخی از آنها نیز در اثر تصادفات آسیب دیده بودند که ترمیم و رنگ‌آمیزی این نرده‌ها انجام شد.

شهردار منطقه ۳ کرمان با اشاره به برنامه زیباسازی منطقه تصریح کرد: طرح زیباسازی به پایان رسیده و کاشت درخت نیز در نقاط مختلف منطقه در دستور کار قرار دارد که طی حدود ۲۰ روز آینده انجام خواهد شد.

حاشیه‌ای که دیده شد

یکی از نقاطی که در این مدت مورد توجه قرار گرفت، حاشیه راه‌آهن در محدوده بلوار ابومهدی المهندس بود؛ محدوده‌ای که به گفته زهرودی، حدود یک کیلومتر از فضای میانی آن با خاک و نخاله مواجه بود و گلایه شهروندان را به دنبال داشت.

وی گفت: با هماهنگی مدیرکل راه‌آهن، این محدوده پاکسازی شد و خاک و نخاله‌ها جمع‌آوری شد.

زهرودی افزود: پس از آن، عملیات خاکی و جدول‌گذاری انجام گرفت تا زمینه برای ایجاد فضای سبز و همچنین مدیریت آب‌های سطحی در این محدوده فراهم شود.

ترمز بر یک نقطه خطر

شهردار منطقه ۳ کرمان درباره یکی دیگر از اقدامات این محدوده اظهار کرد: در بلوار ابومهدی المهندس، ورود خودرو‌ها از مسیر کندرو به لاین تندرو یکی از نقاط خطرآفرین بود که برای آن طرح اصلاح هندسی و ایمن‌سازی اجرا شد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح، ضریب وقوع تصادفات در این محدوده به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

زهرودی همچنین از اجرای حدود ۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای آبیاری فضای سبز خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های آبیاری فضای سبز نیز در کنار سایر اقدامات منطقه دنبال شده است.

۲۳ پهنه، ۲۳ نبض شهری.

اما یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های شهری، طرح پهنه‌بندی است؛ طرحی که زهرودی تأکید می‌کند مختص منطقه ۳ نیست و در سطح شهر کرمان در حال اجراست.

وی یادآور شد: طرح پهنه‌بندی به دستور محسن تویسرکانی، شهردار کرمان، آغاز شده و در سطح شهر در حال اجراست.

شهردار منطقه ۳ کرمان افزود: در قالب این طرح، شهر به نقاط مختلف تقسیم شده و در منطقه ۳ نیز محدوده منطقه به ۲۳ پهنه کوچک‌تر تقسیم شده است تا اقدامات با تمرکز بیشتری در هر بخش انجام شود.

وی تصریح کرد: برای هر پهنه حدود دو هفته زمان در نظر گرفته شده تا مسائل آن محدوده به‌صورت متمرکز بررسی و اقدامات عمرانی، خدماتی، زیباسازی و سایر نیاز‌های شهری در آن پیگیری شود.

زهرودی بیان کرد: پس از گذشت چهار ماه از اجرای این برنامه در منطقه، ۸ پهنه از مجموع ۲۳ پهنه به پایان رسیده و حدود یک‌سوم منطقه تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.

وی با اشاره به بازخورد شهروندان از این طرح افزود: بازخورد‌ها رضایت‌بخش بوده و اجرای این روند در سایر پهنه‌ها نیز دنبال خواهد شد.

چرخ پروژه‌ها به حرکت درآمد

شهردار منطقه ۳ کرمان در تشریح پروژه‌های در حال اجرا گفت: در حال حاضر ۲۳ پروژه عمرانی و شهری در منطقه در حال اجراست که هرکدام بخشی از نیاز‌های محله‌ها را هدف قرار داده‌اند.

وی یکی از این پروژه‌ها را ایستگاه آتش‌نشانی بوستان مطهری عنوان کرد و بیان داشت: این ایستگاه طی چهار تا پنج ماه احداث شد و هفته گذشته به بهره‌برداری رسید.

زهرودی درباره بوستان خواجو نیز اظهار کرد: عملیات بازسازی این بوستان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به پایان برسد.

وی افزود: پیمانکار بوستان مطهری نیز انتخاب شده و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

شهردار منطقه ۳ کرمان درباره بوستان شهید گمنام در شهرک مطهری نیز اظهار کرد: این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پیاده‌رو‌ها جان گرفتند

زهرودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیاده‌رو‌ها بیان کرد: خیابان بهزاد، خیابان خواجو حدفاصل تقاطع خواجو تا بوستان نشاط، فاز نخست خیابان استاد مطهری، خیابان مالک اشتر و بخش جنوبی ابوذر از جمله محدوده‌هایی هستند که اقدامات بهسازی پیاده‌رو در آنها انجام شده یا در حال اجراست.

وی افزود: در میدان رسالت نیز اقدامات مربوط به روشنایی و زیباسازی انجام شده و برای خیابان باقدرت نیز مبلمان شهری در نظر گرفته شده است.

پنج بوستان، یک نفس تازه

شهردار منطقه ۳ کرمان درباره وضعیت بوستان‌های منطقه گفت: پنج بوستان در سطح منطقه با اقدامات موضعی و کار‌های کوچک عمرانی بهسازی و ترمیم شده‌اند.

وی تصریح کرد: این اقدامات شامل ترمیم موزاییک، اصلاح جدول‌های موجود، رنگ‌آمیزی و دیگر کار‌های جزئی مورد نیاز بوستان‌ها بوده است.

زهرودی همچنین درباره بوستان شهید جهان‌آرا اظهار کرد: این بوستان به‌صورت جدید احداث شده است.

پل باقدرت، از کندی تا تکمیل

یکی دیگر از پروژه‌هایی که شهردار منطقه ۳ کرمان به آن اشاره کرد، پل باقدرت است.

زهرودی گفت: روند اجرای این پروژه در مقطعی با کندی مواجه شده بود، اما پروژه اکنون به پایان رسیده است.

وی افزود: اقدامات تکمیلی از جمله گل‌کاری، جانمایی گلدان‌ها و زیباسازی پل نیز انجام شده است.

تغییر، از همین‌جا قد می‌کشد

۱۳ ماه فعالیت شهری را نمی‌توان فقط با عدد پروژه‌ها سنجید؛ بخشی از نتیجه را باید در همان خیابان‌هایی دید که آسفالت شده‌اند، در بوستان‌هایی که شب‌ها روشن‌تر شده‌اند، در نرده‌هایی که پس از سال‌ها رنگ گرفته‌اند، در پیاده‌رو‌هایی که ترمیم شده‌اند و در حاشیه‌هایی که از خاک و نخاله پاک شده‌اند.

از سوی دیگر، طرح پهنه‌بندی قرار است نگاه محله‌محور را از یک اقدام مقطعی به یک روند منظم تبدیل کند؛ ۲۳ پهنه‌ای که هرکدام برای مدتی مشخص زیر ذره‌بین اقدامات عمرانی، خدماتی، زیباسازی و ساماندهی قرار می‌گیرند.

روایت منطقه ۳ کرمان، در نهایت روایت یک پروژه واحد نیست؛ قصه کنار هم نشستن ده‌ها اقدام است؛ از دیوار‌هایی که برای صیانت از اراضی قد کشیده‌اند تا چراغ‌هایی که در بوستان‌ها روشن شده‌اند، از آسفالتی که راه عبور را هموار کرده تا پیاده‌رو‌هایی که دوباره سهم خود را از شهر پس گرفته‌اند.

حالا قرار است این قطعه‌های پراکنده، در ۲۳ پهنه کنار هم بنشینند تا تغییر، نه فقط در فهرست پروژه‌ها، بلکه در چهره محله‌ها و زندگی روزمره شهروندان دیده شود.