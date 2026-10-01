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روایت یک جنایت جنگی؛ غزه زیر آوار جنگ ناپدید شد + فیلم

تصاویر جدید گوگل از غزه، از تل‌السلطان و خان‌یونس تا رفح، ابعاد ویرانی گسترده‌ای را نشان می‌دهد؛ جایی که بسیاری از خانه‌ها و محله‌ها با جنایت رژیم اسرائیل ویران شده و دیگر نشانی از جغرافیای پیشین آنها باقی نمانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تل‌السلطان در رفح که پیش از حمله رژیم اسرائیل محل استقرار شمار زیادی از آوارگان بود، پس از آغاز عملیات نظامی به منطقه‌ای مملو از شن و آوار تبدیل شده است؛ در مواصی نیز که به‌عنوان منطقه انسانی معرفی شده بود، اکنون انبوهی از چادرهای خانواده‌های آواره دیده می‌شود.

تصاویر خان‌یونس و اطراف بندر غزه نیز تخریب گسترده محله‌ها و زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد؛ ارزیابی مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل از تخریب کامل یا جزئی ۸۲ درصد ساختمان‌های غزه حکایت دارد و تصاویر ماهواره‌ای تنها بخشی از ویرانی، جابه‌جایی جمعیت و خاطرات مدفون زیر آوار را ثبت می‌کنند.

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