روایت یک جنایت جنگی؛ غزه زیر آوار جنگ ناپدید شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تلالسلطان در رفح که پیش از حمله رژیم اسرائیل محل استقرار شمار زیادی از آوارگان بود، پس از آغاز عملیات نظامی به منطقهای مملو از شن و آوار تبدیل شده است؛ در مواصی نیز که بهعنوان منطقه انسانی معرفی شده بود، اکنون انبوهی از چادرهای خانوادههای آواره دیده میشود.
تصاویر خانیونس و اطراف بندر غزه نیز تخریب گسترده محلهها و زیرساختها را نشان میدهد؛ ارزیابی مرکز ماهوارهای سازمان ملل از تخریب کامل یا جزئی ۸۲ درصد ساختمانهای غزه حکایت دارد و تصاویر ماهوارهای تنها بخشی از ویرانی، جابهجایی جمعیت و خاطرات مدفون زیر آوار را ثبت میکنند.