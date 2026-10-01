باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی سحری، با تشریح عملکرد ششماهه نخست سال جاری در حوزه اوزان و مقیاسها اظهار داشت: صیانت از حقوق شهروندان در دادوستدهای عمومی و ایجاد اطمینان در مبادلات تجاری، از اولویتهای راهبردی این ادارهکل است که در قالب طرحهای بازرسی دورهای با جدیت اجرا میشود.
وی با اشاره به جزئیات اقدامات فنی صورتگرفته گفت: در این مدت، ۴۵۰ مورد آزمون سلامت عملکرد بر روی نازلهای عرضه سوخت مایع در جایگاههای سراسر استان انجام شد.
سحری در ادامه به نظارت بر باسکولهای جادهای اشاره کرد و افزود: در همین راستا، ۲۷۲ دستگاه باسکول ثابت همکف (مخصوص وسایط نقلیه سنگین جادهای) مورد آزمون و علامتگذاری قرار گرفت.
مدیرکل استاندارد کردستان به فعالیتهای حوزه اصناف نیز اشاره کرد و گفت: در بخش وسایل سنجش سبک شامل ترازوها و وزنههای مورداستفاده در دادوستدهای عمومی، ۵۱۴ مورد آزمون و علامتگذاری انجام شده است. همچنین در راستای مقابله با پدیده کمفروشی، ۳۷۵ نمونه از محصولات طرح پیشبستهبندی در واحدهای تولیدی و مراکز عرضه، از نظر صحت وزن خالص مورد آزمون دقیق آزمایشگاهی قرار گرفت.
سحری در پایان یادآور شد: تمامی وسایل سنجش استانداردسازیشده دارای «برچسب صحت عملکرد» با درج تاریخ اعتبار هستند. از شهروندان تقاضا داریم هنگام خرید، به این برچسبها توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا تخلف، مراتب را جهت پیگیری از طریق سامانههای ارتباطی ادارهکل استاندارد گزارش دهند.
منبع:ادارهکل استانداردکردستان