باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع مدعی شد که نمایندگان دولت الجولانی و حزبالله ماه گذشته در ترکیه یک نشست مستقیم و محرمانه برگزار کردهاند؛ نشستی که نخستین دیدار شناختهشده از این نوع میان دو طرف محسوب میشود و با هدف «کاهش تنش و رسیدگی به مسائل حلنشده میان آنها» انجام شده است.
به ادعای این منابع که شامل مقامهای سوری، یک مقام ارشد امنیتی لبنان و یک منبع آمریکایی هستند، در این نشست نمایندگانی از حزبالله و مقامهایی از دستگاه اطلاعاتی و وزارت خارجه سوریه حضور داشتند. این دیدار به دعوت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه برگزار شده است.
منابع مذکور اعلام کردند که مذاکرات بر «مسائل امنیتی و نقاط تنش میان دو طرف» متمرکز بوده و فضای نشست را «مثبت» توصیف کردند. یکی از مقامهای سوری گفت دو طرف بر «نبود دشمنی میان خود» تاکید کردند. دمشق همچنین به حزبالله اعلام کرده است که برای خلع سلاح این گروه، بهصورت نظامی در لبنان مداخله نخواهد کرد.
یک منبع لبنانی که از نزدیک در جریان این نشست و نتایج آن قرار داشته، ادعا کرده است که دو طرف در مسائل امنیتی به «پیشرفت قابل توجهی» دست یافتهاند، اما به توافق نهایی نرسیده و درباره صدور بیانیه مشترک نیز توافق نکردهاند. او افزود ارتباط میان دو طرف از طریق ترکیه حدود دو ماه پیش آغاز شده است.
برای سالهای طولانی، تروریستهایی که قدرت کنونی سوریه را در دست گرفتهاند، در مقابل حزبالله قرار داشتند؛ چراکه این حزب در جریان جنگ داخلی سوریه در کنار ارتش پیشین این کشور علیه گروههای تروریستی از جمله داعش جنگیده بود، در حالی که اکنون ابومحمد الجولانی، رئیسجمهور خود خوانده سوریه که پیشتر سرکرده تروریستهای تحریرالشام بود، زمام امور را در دست دارد.
الجولانی در ژوئن گذشته اعزام نیروهای سوری به لبنان برای خلع سلاح حزبالله را منتفی دانست و ادعا کرد راهحل در لبنان از طریق جنگ نیست، بلکه باید از مسیر راهکارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دنبال شود. بعدها یونیوز در گزارشی فاش کرد که ایران دولت الجولانی و تروریستهای تحت کنترل او را تهدید کرده است در صورت حمله به حزبالله، خاک سوریه از جمله قصر ریاست جمهوری آن را مورد هدف قرار خواهد.
منبع: المیادین