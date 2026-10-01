باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.
در متن پیام عارف آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی
وزیر محترم امور خارجه
خبر درگذشت خواهر گرامیتان، مرحومه سرکار خانم بدرالسادات عراقچی، موجب تألم و تأثر شد.
فقدان عزیزان، اندوهی سنگین و جانکاه است که جز با صبر، شکیبایی و توکل بر مشیت الهی، تحمل آن میسر نیست. این ضایعه تأسفبار را به جنابعالی، خاندان محترم عراقچی و سایر بازماندگان آن مرحومه صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه، مغفرت و علوّ درجات و برای جنابعالی و عموم بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
امید است الطاف و عنایات حضرت حق، مایه آرامش روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان باشد.»