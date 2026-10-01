میانگین قیمت گازوئیل در اروپا با رسیدن به ۲.۲۴ یورو در هر لیتر رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس دادههای کمیسیون اروپا، میانگین قیمت گازوئیل در این قاره به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و ۲.۲۴ یورو به ازای هر لیتر معامله میشود. این رقم بالاترین سطح ثبتشده در دادههای هفتگی از سال ۲۰۰۵ تاکنون است.
در همین حال، شرکتهای هواپیمایی اروپایی به دلیل مشکلات مربوط به تأمین سوخت و افزایش هزینههای سوخت با چالشهایی مواجه شدهاند.
پیش از این، شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اعلام کرد که هزینه اضافی سوخت جت این شرکت در سال جاری از برآورد قبلی ۱.۵ میلیارد یورو فراتر خواهد رفت؛ چرا که ادامه جنگ علیه ایران و افزایش قیمت نفت، هزینه سوخت ایرلاینها را تحت فشار قرار داده است.
منبع: الجزیره