دستیار رئیس‌جمهور روسیه هشدار داد هرگونه اقدام تهاجمی ناتو علیه کالینینگراد با پاسخ سریع و متناسب مسکو مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه امروز پنجشنبه تاکید کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تمامی دستور‌های لازم برای تضمین امنیت منطقه کالینینگراد را صادر کرده است.

پاتروشف در جریان نشست کاری با الکسی بیسپروزوانیخ، فرماندار منطقه کالینینگراد، گفت: «موضوع تامین امنیت منطقه کالینینگراد را بررسی کردیم. رئیس‌جمهور تمامی دستور‌های لازم را به نهاد‌های مربوطه صادر کرده و آنها با جدیت در حال رسیدگی به این موضوع هستند.»

پاتروشف افزود اگر ناتو تلاش کند تهدید‌های خود علیه منطقه کالینینگراد را عملی کند، پاسخ روسیه «کافی و سریع» خواهد بود و این ائتلاف از اقدامات خود پشیمان خواهد شد.

او گفت: «من مرتبا اظهارات غرب، به‌ویژه ناتو را می‌شنوم که خود را در موضع دفاعی نشان می‌دهد. در واقع، چنین نیست؛ ناتو یک بلوک بسیار تهاجمی است که رفتاری تهاجمی دارد و اظهاراتش نیز خصمانه است.»

وی افزود: «آن‌ها نخواهند توانست هیچ‌یک از تهدید‌های خود را عملی کنند و این تهدید‌ها صرفا در حد حرف باقی خواهد ماند. اگر تلاش کنند اقدامی انجام دهند، با پاسخی کافی و سریع مواجه خواهند شد. ما بار‌ها این موضوع را تاکید کرده‌ایم. اگر آنها دست به هرگونه اقدام نظامی تهاجمی بزنند، شرایط کاملا تغییر خواهد کرد و از این اقدام پشیمان خواهند شد.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرده بود که دیپلمات‌های روسیه تلاش می‌کنند به تندرو‌ها در اروپا درباره اسناد بنیادین و حاکمیتی روسیه یادآوری کنند؛ این اظهارات در واکنش به سخنان مطرح‌شده درباره کالینینگراد بیان شد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره واکنش برخی سفارتخانه‌های روسیه در اروپا به گزارش‌ها درباره احتمال محاصره کالینینگراد از سوی ناتو گفت: «ما بارها اظهارات بسیار زننده‌ای از سوی لهستان و دیگر کشورهای اروپایی شنیده‌ایم که در آنها موضوع کالینینگراد مطرح شده است.»

او افزود: «بنابراین کاملا طبیعی است که دیپلمات‌های ما تلاش کنند به تندروهای اروپایی درباره اسناد بنیادین روسیه در این زمینه یادآوری کنند.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و اروپا ، روسیه و ناتو ، منطقه کالینینگراد
خبرهای مرتبط
پرواز جاسوسی آمریکا در ۵۰ کیلومتری مرز روسیه
ناریشکین: ناتو در حال شبیه‌سازی محاصره کالینینگراد است
روسیه درباره احتمال محاصره کالینینگراد هشدار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
ترامپ بار دیگر تهدید حمله به ایران را تکرار کرد
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
کره جنوبی: برای کاهش تنش با کره شمالی راهکارهای عملی را دنبال می‌کنیم
آخرین اخبار
فشار آمریکا بر فرانسه و آلمان برای آزادسازی ذخایر اضطراری گازوئیل
تهدید مسکو: پاسخ ما به هر اقدام علیه کالینینگراد سریع خواهد بود
قیمت گازوئیل در اروپا به رکورد تاریخی رسید
ادعای رویترز درباره نشست سوریه و حزب‌الله در ترکیه
ترامپ بار دیگر تهدید حمله به ایران را تکرار کرد
پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم
روسیه شماری از دیپلمات‌های مجارستانی را اخراج کرد
انگلیس ۲۳ فرد و نهاد و ۸ کشتی را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد
امارات درباره حادثه پرواز فلای‌دبی تحقیق می‌کند
پنتاگون شماری از متحدان اروپایی را از نشست درباره آینده ناتو کنار گذاشت
ادامه اختلال در فعالیت دبیرستان‌های فرانسه همزمان با گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
کره جنوبی: برای کاهش تنش با کره شمالی راهکارهای عملی را دنبال می‌کنیم
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه به ۲۶۳ نفر رسید
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
روسیه سفیر دانمارک را احضار کرد
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا درباره خطرات حریم هوایی عربستان هشدار داد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت