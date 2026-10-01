باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه امروز پنجشنبه تاکید کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تمامی دستور‌های لازم برای تضمین امنیت منطقه کالینینگراد را صادر کرده است.

پاتروشف در جریان نشست کاری با الکسی بیسپروزوانیخ، فرماندار منطقه کالینینگراد، گفت: «موضوع تامین امنیت منطقه کالینینگراد را بررسی کردیم. رئیس‌جمهور تمامی دستور‌های لازم را به نهاد‌های مربوطه صادر کرده و آنها با جدیت در حال رسیدگی به این موضوع هستند.»

پاتروشف افزود اگر ناتو تلاش کند تهدید‌های خود علیه منطقه کالینینگراد را عملی کند، پاسخ روسیه «کافی و سریع» خواهد بود و این ائتلاف از اقدامات خود پشیمان خواهد شد.

او گفت: «من مرتبا اظهارات غرب، به‌ویژه ناتو را می‌شنوم که خود را در موضع دفاعی نشان می‌دهد. در واقع، چنین نیست؛ ناتو یک بلوک بسیار تهاجمی است که رفتاری تهاجمی دارد و اظهاراتش نیز خصمانه است.»

وی افزود: «آن‌ها نخواهند توانست هیچ‌یک از تهدید‌های خود را عملی کنند و این تهدید‌ها صرفا در حد حرف باقی خواهد ماند. اگر تلاش کنند اقدامی انجام دهند، با پاسخی کافی و سریع مواجه خواهند شد. ما بار‌ها این موضوع را تاکید کرده‌ایم. اگر آنها دست به هرگونه اقدام نظامی تهاجمی بزنند، شرایط کاملا تغییر خواهد کرد و از این اقدام پشیمان خواهند شد.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرده بود که دیپلمات‌های روسیه تلاش می‌کنند به تندرو‌ها در اروپا درباره اسناد بنیادین و حاکمیتی روسیه یادآوری کنند؛ این اظهارات در واکنش به سخنان مطرح‌شده درباره کالینینگراد بیان شد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره واکنش برخی سفارتخانه‌های روسیه در اروپا به گزارش‌ها درباره احتمال محاصره کالینینگراد از سوی ناتو گفت: «ما بارها اظهارات بسیار زننده‌ای از سوی لهستان و دیگر کشورهای اروپایی شنیده‌ایم که در آنها موضوع کالینینگراد مطرح شده است.»

او افزود: «بنابراین کاملا طبیعی است که دیپلمات‌های ما تلاش کنند به تندروهای اروپایی درباره اسناد بنیادین روسیه در این زمینه یادآوری کنند.»

منبع: اسپوتنیک