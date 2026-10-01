باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ از آلمان و فرانسه خواسته است برای کمک به کاهش قیمت جهانی سوخت، از ذخایر اضطراری گازوئیل خود برداشت کنند؛ در غیر این صورت، آمریکا ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند.
این هشدار نشاندهنده افزایش فشار آمریکا بر اروپا است؛ همزمان با آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حال بررسی ممنوعیت احتمالی صادرات گازوئیل برای کاهش قیمت سوخت در داخل کشور پیش از انتخابات کنگره در آبان است.
یکی از منابع که در یکی از پایتختهای اروپایی مستقر است، گفت آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است طی شش ماه آینده ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر خود آزاد کند.
پیش از این، کمیسیون اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ایرلند و انگلیس نشستی برگزار کردند تا درباره احتمال آزادسازی ذخایر گازوئیل گفتوگو کنند.
گفته شده دولت آمریکا بهویژه از فرانسه و آلمان ناراضی است، زیرا مقامهای آمریکایی معتقدند این دو کشور بهطور کامل به تعهدات قبلی خود برای آزادسازی ذخایر اضطراری نفت و فرآوردههای نفتی عمل نکردهاند.
در همین راستا، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت دولت این کشور انتظار دارد اروپا بهزودی درباره افزایش عرضه گازوئیل اطلاعرسانی کند. او گفت: «ما بخشی از صادرات گازوئیل از خاورمیانه را از دست دادهایم، هرچند در حال بازگرداندن آنها هستیم؛ همچنین صادرات گازوئیل از چین را از دست دادهایم؛ بنابراین با اختلالات زیادی مواجه شدهایم».
منبع: رویترز