باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قاسمی معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور اظهار کرد: مالیات دیگر فقط یک ردیف درآمدی در جداول بودجه نیست؛ دست‌کم در نگاه جدید سازمان برنامه و بودجه قرار است بخشی از یک نظام واقعی درآمد و هزینه باشد.

وی با تأکید بر نقش این سازمان در تأمین منابع دولت افزود: بخش قابل توجهی از منابع کشور با تلاش مجموعه مالیاتی تأمین می‌شود و در تدوین بودجه ۱۴۰۶ باید میان منابع، هزینه‌ها و انگیزه دستگاه‌ها و استان‌ها ارتباط واقعی‌تری برقرار شود.

قاسمی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان امور مالیاتی در این راستا تصریح کرد: کارکنان مالیاتی بخشی از نیرو‌های خط مقدم عبور کشور از شرایط فعلی هستند. سازمان برنامه و بودجه نیز در حد توان برای پشتیبانی از این مجموعه اقدام خواهد کرد.

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به آغاز فرایند تدوین بودجه ۱۴۰۶ بیان کرد: این بودجه با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته در حال تدوین است. این بار ابتدا تلاش شده است با استفاده از یک مدل اقتصاد کلان، تصویری از وضعیت اقتصاد در سال آینده به دست آید.

قاسمی یادآور شد: محور مهم دیگر بودجه ۱۴۰۶ ایجاد یک نظام واقعی درآمد- هزینه در استان‌هاست؛ نظامی که در آن انگیزه استاندار، نمایندگان منتخب مردم و دستگاه‌های اجرایی استان در یک جهت قرار گیرد. نمی‌توان از یک دستگاه انتظار داشت مالیات وصول کند و در همان استان دستگاه دیگری درباره سهم منابع حاصل از معادن یا سایر درآمد‌ها رویکرد متفاوتی داشته باشد.

وی در خصوص اعمال معافیت‌های مالیاتی نیز بیان کرد: معافیت مالیاتی لزوماً به معنای آن نیست که تولیدکننده یا فعال اقتصادی باید از این وضعیت استقبال کند، زیرا ممکن است با حذف مالیات از یک حلقه، زنجیره اعتبار مالیاتی نیز دچار اختلال شود.

قاسمی با اشاره به تلاش سازمان مالیاتی در تأمین منابع مالی دولت و اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز پشتیبان این تلاش خواهد بود، عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه ابتدا باید انضباط مالی را با کنترل هزینه‌ها برقرار کند، سپس منابع را که بخش مهمی از آنها با تلاش سازمان امور مالیاتی تأمین می‌شود بر اساس اولویت‌ها تخصیص دهد.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد ایران و افزایش فشار بر منابع بودجه‌ای اظهار کرد: نظام مالیاتی بیش از گذشته به یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است؛ سازمان باید میان افزایش درآمد‌های مالیاتی و حفظ توان تولید و فعالیت اقتصادی تعادل برقرار کند.

وی عملکرد ۶ماهه نخست سال جاری را از نظر میزان تحقق درآمد‌های مالیاتی بهتر از مدت مشابه سال گذشته ارزیابی کرد و ادامه داد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی عملکرد سازمان در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی میزان تحقق درآمد‌های مالیاتی در ۶‌ماهه امسال را حدود ۳۸ درصد از رقم سالانه عنوان کرد و خبر داد: این نسبت در سال گذشته حدود ۳۷ درصد بوده و وصول مالیات در این دوره نیز ۵۶.۴ درصد افزایش یافته است.

به گفته سبحانیان، سازمان در شاخص‌های مختلف مالیاتی از جمله میزان وصول، نسبت‌ها و شاخص‌های عملکردی با بهبود همراه بوده و بخشی از این تغییرات حاصل اصلاح رویکرد نظام مالیاتی، توسعه ابزار‌ها و نزدیک‌تر شدن اطلاعات مالیاتی به واقعیت فعالیت‌های اقتصادی است.

وی تصریح کرد: رشد جدی اقتصاد یا رونق گسترده تجارت خارجی عامل اصلی این افزایش نبوده و بخشی از تغییرات حاصل اصلاحات سیستمی، توسعه ابزار‌های مالیاتی و افزایش دسترسی سازمان به اطلاعات اقتصادی بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر تأکید بر اینکه افزایش درآمد مالیاتی نباید به قیمت آسیب دیدن تولید و فعالیت اقتصادی تمام شود، افزود: فعالان اقتصادی در شرایطی قرار دارند که کاهش قدرت خرید خانوار، مشکلات نقدینگی، رکود بخش‌هایی از اقتصاد و ناترازی انرژی فشار بیشتری بر فعالیت بنگاه‌ها وارد کرده است و نظام مالیاتی این شرایط را در نحوه عمل خود مورد توجه قرار می‌دهد.

به گفته سبحانیان، مالیات در سال‌های اخیر حدود نیمی از منابع دولت را تأمین کرده و سهم قابل توجهی در تأمین هزینه‌های جاری داشته است؛ بنابراین جایگاه سازمان امور مالیاتی دیگر فقط یک جایگاه درآمدی در ساختار دولت نیست، بلکه مستقیماً با تأمین مالی دولت و ثبات اقتصادی کشور ارتباط دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه بر اهمیت تقویت ساختار این سازمان متناسب با نقش فزاینده آن در تأمین مالی دولت تأکید کرد و گفت: همکاران سازمان در سراسر کشور در خط مقدم اجرای سیاست‌های مالیاتی قرار دارند و به طور مستقیم با مؤدیان و فعالان اقتصادی در ارتباط هستند. از این رو جایگاه و دشواری کار آنان باید در سطح حاکمیت نیز به رسمیت شناخته شود.

سبحانیان همچنین با اشاره به آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی، خواستار تصمیم‌گیری سریع درباره مسائل مالی و زیرساختی مرتبط با این آسیب‌ها شد.

منبع: رسانه مالیاتی ایران