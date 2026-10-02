باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی محمدی سرمربی تیم ملی سنگ‌نوردی پس از کسب مدال نقره رضا علیپور در سنگ‌نوردی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا اظهار داشت: مسابقه بسیار سنگینی بود و دست کمی از المپیک نداشت. همه قهرمانان و نفرات برتر المپیک از آسیا هستند و رکورد‌های ثبت شده در مرحله مقدماتی خیلی سطح بالایی داشتند و مرحله فینال نیز واقعا سنگین بود.

وی تصریح کرد: خیلی از قهرمانان از استرس بالا خطای استارت داشتند و نتوانستند بالا بیایند. رضا با توجه به تجربه بالایی که داشت، مراحل را بالا آمد و توانست حداقل مدال نقره را بگیرد.

سرمربی تیم ملی سنگ‌نوردی در پاسخ به این پرسش که علیپور از عملکردش رضایت داشت، گفت: یک مقدار شرایط اردویی ما مناسب نبود و می‌توانستیم رکورد‌های بهتری بزنیم. خدا را شکر که دست خالی بازنگشتیم.

محمدی در مورد اظهارات علیپور پس از کسب مدال که فدراسیون حمایتی از او نشده است، گفت: اینکونه نبود که هیچ حمایتی نکرده باشند. شرایط سخت است و ما در جنگ هستیم و در شرایط جنگی، اردو برگزار کردیم. خیلی شرایط فشرده‌ای بود و بچه‌ها زمینی در بازی‌های ساحلی آسیا شرکت کردند. اردوی متمرکزی نداشتیم، اما باز هم خدا را شکر که مدال گرفتیم.