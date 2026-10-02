سرمربی تیم ملی سنگ‌نوردی گفت: علیپور با تکیه بر تجربه‌اش در رقابتی سنگین به مدال نقره رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی محمدی سرمربی تیم ملی سنگ‌نوردی پس از کسب مدال نقره رضا علیپور در سنگ‌نوردی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا اظهار داشت: مسابقه بسیار سنگینی بود و دست کمی از المپیک نداشت. همه قهرمانان و نفرات برتر المپیک از آسیا هستند و رکورد‌های ثبت شده در مرحله مقدماتی خیلی سطح بالایی داشتند و مرحله فینال نیز واقعا سنگین بود.

وی تصریح کرد: خیلی از قهرمانان از استرس بالا خطای استارت داشتند و نتوانستند بالا بیایند. رضا با توجه به تجربه بالایی که داشت، مراحل را بالا آمد و توانست حداقل مدال نقره را بگیرد.

سرمربی تیم ملی سنگ‌نوردی در پاسخ به این پرسش که علیپور از عملکردش رضایت داشت، گفت: یک مقدار شرایط اردویی ما مناسب نبود و می‌توانستیم رکورد‌های بهتری بزنیم. خدا را شکر که دست خالی بازنگشتیم.

محمدی در مورد اظهارات علیپور پس از کسب مدال که فدراسیون حمایتی از او نشده است، گفت: اینکونه نبود که هیچ حمایتی نکرده باشند. شرایط سخت است و ما در جنگ هستیم و در شرایط جنگی، اردو برگزار کردیم. خیلی شرایط فشرده‌ای بود و بچه‌ها زمینی در بازی‌های ساحلی آسیا شرکت کردند. اردوی متمرکزی نداشتیم، اما باز هم خدا را شکر که مدال گرفتیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رضاعلیپور ، ناگویا
خبرهای مرتبط
۵۸۰ روز تا بازی‌های آسیایی ناگویا؛ بررسی وضعیت فدراسیون‌های تنیس و هاکی
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ روسای فدراسیون‌ها همان همیشگی/ کِشتی و هتل به‌جای دهکده!
سه سنگنورد راه يافته به جام جهاني!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زوج خط دفاعی پرسپولیس برابر صنعت نفت مشخص شدند
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
والیبال ایران به یک‌قدمی مدال طلا رسید
نخودی با شکست نایب قهرمان جهان، طلایی شد
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد
آخرین بازی دوستانه پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد
میراسماعیلی: بابت نتایج جودو از مردم عذرخواهی می‌کنم  
آخرین اخبار
محمدی: مسابقه علیپور دست‌کمی از المپیک نداشت + فیلم
زارع: مدال طلای بازی‌های آسیایی را به امام رضا(ع) تقدیم می‌کنم
آخرین گام تا پاراگوئه؛ اردوی نهایی ملی‌پوشان اسکیت سرعت از فردا آغاز می‌شود
انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان از روز شنبه در البرز پیگیری می‌شود
لغو حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یک‌ساله ایران توسط فدراسیون جهانی شطرنج
ناکامی تیم ریکرو ایران در کسب مدال برنز
میراسماعیلی: بابت نتایج جودو از مردم عذرخواهی می‌کنم  
دست امیرعباس چوپان به مدال برنز جودو نرسید  
دست مریم بربط به مدال برنز جودو نرسید
پدل ایران از راهیابی به فینال بازماند
تیم ملی واترپلو ایران از صعود به فینال بازماند
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
نخودی با شکست نایب قهرمان جهان، طلایی شد
والیبال ایران به یک‌قدمی مدال طلا رسید
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد
زوج خط دفاعی پرسپولیس برابر صنعت نفت مشخص شدند
آخرین بازی دوستانه پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد