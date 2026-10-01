باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گدعون لوی، نویسنده معروف صهیونیست معتقد است ادامه صحبت از «نابودی» جنبش مقاومت اسلامی (حماس) پس از سه سال جنگ، در عمل به معنای دعوت به دور جدیدی از درگیری در نوار غزه است. او تاکید کرد که حملات گسترده نتوانسته حماس را از بین ببرد، بلکه ویرانی گسترده، تلفات انسانی و افزایش انزوای بینالمللی رژیم تروریستی اسرائیل را به دنبال داشته است.
لوی در مقالهای که اول اکتبر ۲۰۲۶ در روزنامه هاآرتص منتشر کرده، از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، همچنین یسرائیل کاتس، ایتامار بنگویر، بتسلئیل اسموتریچ و آویگدور لیبرمن وزرا و سران این رژیم تروریستی انتقاد کرده است. او همچنین گادی آیزنکوت را به دلیل قرار دادن نابودی حماس در میان شروط مشارکت در دولت ائتلافی مورد انتقاد قرار داده است.
لوی استدلال کرد که تجربه نظامی، محدودیتهای قدرت نظامی رژیم تروریستی اسرائیل را نشان داده است؛ چراکه حماس با وجود حجم گسترده بمبارانها و حملات زمینی همچنان پابرجا مانده است.
این نویسنده معتقد است حماس، با وجود باقی ماندن، بهمراتب ضعیفتر شده اما او خواستار تغییر رویکرد از تلاش برای «نابودی حماس» به پذیرش واقعیت حضور این گروه در شرایطی ضعیفتر، تلاش برای گشودن کانالهای گفتوگو با آن، و همزمان خروج نیروها و بازسازی نوار غزه است.
لوی در پایان تاکید کرد که جنگی جدید برای صهیونیستها فاجعهبار خواهد بود و رژیم تروریستی اسرائیل باید به جای تکرار تجربه سالهای گذشته، از نتایج آن درس بگیرد. به گفته او، نبود پذیرش در داخل رژیم تروریستی اسرائیل نسبت به ابعاد آنچه در غزه رخ داده، امکان تداوم گفتمان جنگطلبانه را فراهم میکند.
او تاکید میکند که رژیم تروریستی اسرائیل تاکنون بحث داخلی واقعی درباره هزینههای اخلاقی و سیاسی جنگ انجام نداده است. به اعتقاد او، انکار توصیف آنچه در غزه رخ داده بهعنوان «نسلکشی»، فقط تکرار رویکرد نظامی را آسانتر میکند.
منبع: الجزیره