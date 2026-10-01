باشگاه خبرنگاران جوان -رویداد ملی ایران جان، آذربایجان‌شرقی ایران که انعکاس رسانه‌ای ظرفیت‌های دینی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان در همه شبکه‌های رسانه ملی بود با استقبال کم‌نظیر مخاطبان در سراسر ایران رو‌به‌رو شد.

بر اساس نتایج نظرسنجی سراسری مرکز تحقیقات صدا و سیما این رویداد توانست ۶۵.۲ درصد مخاطب را در رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی جذب کند و صدرنشین میزان مخاطبان در ارزیابی‌های ایران جان، بین ۱۰ استان برگزار کننده این رویداد ملی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ باشد.

براساس اعلام مرکز تحقیقات صدا و سیما استان‌های اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، فارس، قزوین، ایلام و خوزستان به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شایان ذکر است میزان استقبال از این رویداد در استان آذربایجان شرقی هم فراتر از میانگین کشوری و مخاطب استان‌های برگزار کننده بوده و به ۶۸ درصد مخاطب رسیده است.

گفتنی است تولیدات رادیو و تلویزیونی و برنامه‌های زنده و ضبطی صدا و سیمای آذربایجان شرقی در رویداد ملی ایران جان، به لحاظ تنوع و کیفیت در فرم و محتوا هم تحسین شده است.

ایران جان در تلویزیون: صدا و سیمای آذربایجان شرقی در حوزه سیما، ۹۰۰ کلاکت محصول تولیدی برای پخش به شبکه‌های سراسری، استانی و برون مرزی ارسال کرد، هشت شبکه تلویزیونی سراسری در استان حضور یافتند و ۳ شبکه برون مرزی صدا و سیما نیز با حضور در تبریز، پوشش این رویداد را بر عهده داشتند. برنامه‌سازان و خبرنگاران سه شبکه تلویزیونی و یک روزنامه ترکیه هم با حضور در تبریز به انعکاس رویداد ایران جان پرداختند.

شبکه سهند در رویداد ملی ایران جان، آذربایجان‌شرقی ایران روزانه میانگین ۱۵ ساعت پخش زنده داشت و ده‌ها برنامه را به صورت اجرای مشترک با شبکه‌های تلویزیونی سراسری، استانی و برون مرزی روی آنتن برد. در مجموع ۱۷۰ ارتباط تصویری با اکثر شبکه‌های استانی برقرار شد. سیمای سهند ۲۱ رویداد بزرگ فرهنگی، ورزشی و اقتصادی را هم در تبریز و شهرستان‌های استان پوشش تلویزیونی داد.

ایران جان در رادیو:در رادیو تبریز بیش از ۱۰ هزار دقیقه برنامه تولیدی تهیه و برای پخش به شبکه‌های رادیویی سراسری، استانی و برون مرزی ارسال شد. بیش از ۷۰ اجرای مشترک با شبکه‌های رادیویی سراسری و استانی انجام گرفت. گزارشگران رادیو آذربایجان‌شرقی هم بیش از ۵ هزار دقیقه ارتباط با شبکه‌های رادیویی استانی و سراسری گرفتند.

ایران جان در خبر: در حوزه خبر نیز ۱۲۰ تولید خبری اعم از گزارش خبری، برنامه‌های گفتگور از جمله گفتگوی ویژه خبری و میز اقتصاد، در موضوعات مختلف استان تهیه و پخش شد و ارتباط‌های زنده با شبکه‌های سراسری، بخش دیگری از اقدامات خبری صدا و سیمای آذربایجان‌شرقی در جریان رویداد ایران جان بود.

ایران جان در فضای مجازی:در حوزه فضای مجازی علاوه بر تولید و انتشار گسترده محتوا‌های رویداد ایران جان، ظرفیت تولیدات مردمی، انسان‌‎رسانه‌ها، رسانه‌های بخش خصوصی و نمایندگی خبرگزاری‌ها در استان به کار گرفته شد.

ظرفیت رسانه‌ای شمال‌غرب در ایران جان آذربایجان‌شرقی:در حوزه پشتیبانی فنی و تولید، علاوه بر همکاران مرکز تبریز، بیش از ۶۰ نفر از همکاران مراکز قم، اردبیل، ارومیه، زنجان، مهاباد و همچنین اداره کل فنی معاونت صدا، به همراه واحد‌های سیار و تجهیزات فنی در آذربایجان شرقی حضور پیدا کردند و رویداد ایران جان را پوشش دادند. حضور و فعالیت همزمان ۱۰ تیم رپرتاژ و سیگنال‌رسانی در سطح استان و پوشش ۳۵ برنامه تلویزیونی خارج از مرکز با واحد سیار و اس. ان. جی نقش مهمی در پوشش موفق رویداد‌های ایران جان آذربایجان شرقی داشت.

استفاده حداکثری از فرصت رسانه‌ای تاریخی رویداد ملی ایران جان: فرصت رسانه‌ای تاریخی برای استان راهبردی آذربایجان‌شرقی بود که صدا و سیمای استان توانست با برنامه‌ریزی دقیق، به میدان آوردن ظرفیت دستگاه‌های عمومی، دولتی و بخش خصوصی و ایجاد هم‌افزایی حداکثری در استان، بخش عمده ظرفیت رسانه ملی را به مدت یک هفته در اختیار بگیرد و تصویر جدیدی از تبریز قهرمان و استان آذربایجان شرقی را در قاب ایران جان به نمایش بگذارد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما