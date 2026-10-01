باشگاه خبرنگاران جوان - محمود ابراهیمی روز پنجشنبه در نشست بررسی مسایل و چالشهای زیستمحیطی شرکت دودهفام دزفول، صیانت از حقوق عامه را اولویت دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: برخورداری از محیط زیست سالم از حقوق اساسی شهروندان است و دستگاه قضایی برای حراست از این حق، مسوولیت دارد.
وی با اشاره به الزامها و تعهدات زیست محیطی واحدهای تولیدی دزفول افزود: دستگاه قضایی، روند اجرای تعهدات محیط زیستی واحدهای تولیدی در دزفول را با هدف حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی به طور مستمر پیگیری میکند.
رییس دادگستری دزفول با بیان اینکه دستگاه قضایی ضمن حمایت از تولید، بر رعایت الزامهای محیط زیستی واحدهای تولیدی تاکید دارد، گفت: حفاظت از محیط زیست، تعارضی با حمایت از تولید ندارد و رویکرد دستگاه قضایی تعامل با شرکتها و کمک به اصلاح فرایندها به منظور رعایت حقوق عامه است.
وی افزایش تعامل دستگاههای اجرایی، انجام نظارتهای مستمر و اجرای دقیق مصوبهها برای رفع مشکلات زیستمحیطی واحدهای تولیدی را ضروری دانست و افزود: شرکتهای تولیدی و صنعتی دزفول مکلف به اجرای تعهدات زیست محیطی خود هستند و در صورت اجرا نشدن تعهدات قانونی، اقدامات لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش مسایل زیستمحیطی شرکت دودهفام و راهکارهای کاهش آلایندهها بررسی و مقرر شد این شرکت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را در مهلت تعیینشده در این نشست اجرا و گزارش پیشرفت آن را به دستگاه قضایی و مراجع نظارتی ارایه کند.
منبع: ایرنا