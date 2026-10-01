مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: در حملات آمریکا ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه سفر به خراسان‌شمالی با اشاره به آسیب واردشده به تأسیسات گازی عسلویه در جریان حمله ۲۷ اسفندماه، اظهار داشت: در پی این حادثه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز شبکه کشور کاسته شد.

وی افزود: با تلاش همکاران در تمامی زنجیره تأمین گاز و همچنین مدیریت یکپارچه انجام‌شده، برنامه‌ریزی شده است که ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این میزان تا پیش از آغاز زمستان و با استفاده از سازوکار‌های مختلف به شبکه بازگردد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: با این اقدام همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از کاهش ایجادشده باقی خواهد ماند که باید برای مدیریت آثار آن در شبکه گاز کشور برنامه‌ریزی شود.

توکلی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان‌شمالی گفت: این استان در دورترین نقطه نسبت به مراکز تولید گاز کشور قرار دارد و به همین دلیل احتمال دارد در برخی نقاط استان با تنش گازی مواجه شویم.

وی افزود: این موضوع از سوی همکاران شرکت ملی گاز ایران در ستاد ملی گاز، دیسپچینگ ملی و شرکت گاز خراسان‌شمالی مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفته و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مدیریت استان در زمینه تأمین انرژی اظهار داشت: با مدیریت استاندار خراسان‌شمالی، پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی انجام شده و امیدواریم در صورتی که زمستان با سرمای گسترده و شدید همراه نباشد، بتوانیم بخش قابل توجهی از تنش‌های گازی احتمالی را مدیریت کنیم.

توکلی تأکید کرد: در مواردی که امکان تأمین گاز وجود نداشته باشد، باید سوخت جایگزین در استان پیش‌بینی شود که خوشبختانه گزارش‌های ارائه‌شده در این زمینه نشان‌دهنده قابلیت اطمینان مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: برخی اقدامات جزئی دیگر نیز نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که امیدواریم تا پیش از آغاز فصل زمستان انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین درباره همکاری‌های گازی با ترکمنستان و سایر کشور‌های همسایه گفت: در این زمینه در بخش‌های مختلف و در سطوح گوناگون اقدامات خوبی انجام شده و موانع موجود برطرف شده است.

توکلی افزود: امیدواریم در نخستین فرصت، در سطوح عالی دو کشور جمع‌بندی و تأکیدات لازم انجام شود تا این موضوع وارد مرحله عملیاتی شود.