رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب ۲ مدال طلا و ۱ مدال برنز توسط فرنگی کاران ایرانی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی فرنگی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا روز‌های ۸ و ۹ مهرماه برگزار شد و در پایان این مسابقات علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباسپور در دور نخست به با نتیجه ۵ بر ۳ هونگ تان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد سومیت از هند گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عباسپور در این مرحله مقابل علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۴ مقابل سوزوکی از ژاپن مغلوب شد و پنجم شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدجواد رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۵ مغلوب میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان، شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریفی از ژاپن، رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر شاهین بداغی از قطر را مغلوب کرد و فینالیست شد. عبدولی در فینال با نتیجه ۵ بر ۳ نائو کوساکا قهرمان المپیک از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۶ مغلوب شمیل اوژایف از قزاقستان شد و با توجه به باخت این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریفی از قرقیزستان، فرخی هم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۷ بر صفر ابراهیم محمد از عربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. بالی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد و به رده بندی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی اسلام اولویف از قزاقستان را مغلوب کرد و برنزی شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم، با نتیجه ۷ بر صفر مورات بوتویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ مقابل منگ از چین به پیروزی رسید و راهی فینال شد. میرزازاده در دیدار نهایی با نتیجه ۳ بر ۱ رافائل سیتسواشویلی از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی ، بازی‌های آسیایی
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