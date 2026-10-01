واگذاری بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین در دو سال گذشته برای طرح جوانی جمعیت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در حوزه مسکن شرمنده مردم نباشیم، اظهار کرد: در این دو سال بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین واگذار کرده‌ایم و آماده‌سازی سایر اراضی نیز در حال انجام است.

وی افزود: به محض اینکه آماده‌سازی اراضی به پایان برسد، زمین‌ها حتماً به عزیزان و متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح‌های مرتبط با مسکن جوانان گفت: در حوزه مسکن جوانان نیز موضوع زوج‌های جوان را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم برای این قشر مسکن فراهم کنیم.

صادق ادامه داد: طرح «آشیان» نیز تاکنون ۷ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، البته با مطالبه‌ای که در این حوزه وجود دارد، همچنان فاصله داریم و باید اقدامات بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به واگذاری اراضی نیز گفت: آماده‌سازی زمین‌های مربوط به واگذاری اراضی با سرعت در حال انجام است و امیدواریم پس از تکمیل آماده‌سازی، این اراضی نیز به متقاضیان تحویل داده شود.