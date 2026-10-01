واگذاری بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین در دو سال گذشته برای طرح جوانی جمعیت

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه واگذاری زمین گفت: در دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین واگذار شده و آماده‌سازی اراضی نیز در حال انجام است و به محض تکمیل آماده‌سازی، زمین‌ها به متقاضیان تحویل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در حوزه مسکن شرمنده مردم نباشیم، اظهار کرد: در این دو سال بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین واگذار کرده‌ایم و آماده‌سازی سایر اراضی نیز در حال انجام است.

 وی افزود: به محض اینکه آماده‌سازی اراضی به پایان برسد، زمین‌ها حتماً به عزیزان و متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

 وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح‌های مرتبط با مسکن جوانان گفت: در حوزه مسکن جوانان نیز موضوع زوج‌های جوان را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم برای این قشر مسکن فراهم کنیم.

 صادق ادامه داد: طرح «آشیان» نیز تاکنون ۷ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، البته با مطالبه‌ای که در این حوزه وجود دارد، همچنان فاصله داریم و باید اقدامات بیشتری انجام شود.

 وی با اشاره به واگذاری اراضی نیز گفت: آماده‌سازی زمین‌های مربوط به واگذاری اراضی با سرعت در حال انجام است و امیدواریم پس از تکمیل آماده‌سازی، این اراضی نیز به متقاضیان تحویل داده شود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت‌نام واگذاری زمین در بیش از ۱۴۰۰ روستای کشور از امروز
تقویت پایانه‌های مرزی و مسیرهای ریلی برای عبور از محدودیت‌های دریایی دنبال شد
تخصیص ۱/۳ همت از اعتبارات صندوق ملی مسکن به زیرساخت‌های شهرهای جدید برای نخستین‌بار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۵
زمین جای خودش.. باید آهن ومیلگرد و سیمان.. هم برای مردم دولتی در نظر بگیرن مثل اوایل انقلاب.. تا کمک نکنید.. هیچ کس صاحب خانه نمیشه و نمی‌تواند.. چون میلیاردی شده خونه خودرو وو... حالا حساب کتاب کنین چقدر حقوق می‌تواند ودر جندین سال می‌تواند.. اینها داشته باشد..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
از شهرستان الیگودرز هستم از دی ماه 1402 نام نویسی کردم هیچ خبری نیست، هرگاه هم رفتیم می‌گویند یک ماه آینده و.....
خواهشمندم رسیدگی کنید 🙏
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
لطفاً زمینی که واگذار می کنید مهلت تعیین کنید تا ساخته شود نه اینکه بعد از سی سال ساخته نشود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
این طرح جوانی جمعیت دستاوردی هم داشته؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
در منش این خانم هر مردی که زن نداشته باشه حق ثبت‌نام برای زمین رو نداره در حالی که اگر ابتدا مردان جوان دارای زمین یا خونه باشن بیشتر تشویق میشن که ازدواج کنن و دست کم یکی از بزرگترین موانع برطرف میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
شهید رئیسی 2.5 میلیون مسکن ساخت. واگزاری زمین اونم یک بیستم که افتخار نیست.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۵
واگذاری زمین!!! این زمین ها کجا تولید شده اند؟
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه
تاکید ایران و ارمنستان بر رفع موانع مرزی و افزایش ظرفیت ترانزیت
نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم/ متوسط تولید ماهانه تخم مرغ ۱۱۵ هزار تن
مطالبات گندمکاران هفته آتی تسویه می‌شود
آیا رقابت؛ تنها راه نجات بازار خودرو است؟
آخرین اخبار
آیا رقابت؛ تنها راه نجات بازار خودرو است؟
مطالبات گندمکاران هفته آتی تسویه می‌شود
نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم/ متوسط تولید ماهانه تخم مرغ ۱۱۵ هزار تن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه
تاکید ایران و ارمنستان بر رفع موانع مرزی و افزایش ظرفیت ترانزیت
علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی در بازار چیست؟
ترافیک سنگین در آزادراه تهران- شمال
کشاورزان از ورود روان آب به باغ و مزارع جلوگیری کنند
دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کریدورهای ترانزیتی را تسهیل کند + فیلم
رشد ۱۳.۳ درصدی حمل کالا از دریای خزر
ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان
واگذاری بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین در دو سال گذشته برای طرح جوانی جمعیت
تأمین پایدار بودجه بدون تقویت نظام مالیاتی ممکن نیست
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۹ مهر
موجودی بیش از ۱۰۰ هزار تن خرما در سردخانه‌ها
پرداخت مبتنی بر عملکرد باید به نتیجه واقعی فعالیت واحد‌های سازمانی متصل شود
بازسازی واحدهای صنعتی باید با نگاه زنجیره‌ای دنبال شود
ایران آماده ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ترکمنستان و شرکای منطقه‌ای است
تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر
تبلیغ اعطای تسهیلات و خرید و فروش آن ممنوع است
مدیریت هوشمند شبکه آب مشهد؛ از بحران جیره‌بندی تا پایش ۲۴ ساعته
آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطرار
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد