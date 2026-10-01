باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: ۵۵ طرح در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، راه، آب و میراث فرهنگی در استان لرستان نشان‌دار شده‌اند تا مؤدیان مالیاتی بتوانند در چارچوب طرح «مالیات نشان‌دار»، محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را در میان پروژه‌های تعیین‌شده انتخاب کنند.

وی اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و مورد نیاز جامعه اجرا می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان افزود: در این طرح، پروژه‌های مختلفی در استان شناسایی و برای آنها امکان استفاده از ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار فراهم شده است که حوزه‌های آموزشی، راه، آب و میراث فرهنگی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه‌ها هستند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مؤدیان در این طرح تصریح کرد: مالیات تنها یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه بخش قابل توجهی از منابع حاصل از مالیات در نهایت برای تأمین و توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی هزینه می‌شود.

هدایت مالیات به سمت پروژه‌های مورد نیاز مردم

این مسئول ادامه داد: اجرای طرح مالیات نشان‌دار این فرصت را برای مؤدیان فراهم می‌کند که نسبت به محل هزینه‌کرد مالیات خود آگاهی بیشتری داشته باشند و منابع مالیاتی در مسیر پروژه‌هایی قرار گیرد که آثار آن در زندگی مردم و توسعه استان قابل مشاهده است.

وی بیان کرد: ۵۵ طرح نشان‌دار شده در لرستان در حوزه‌هایی قرار دارند که ارتباط مستقیمی با نیاز‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان دارند؛ از توسعه فضا‌های آموزشی گرفته تا اجرای طرح‌های مرتبط با آب، راه و حفاظت و توسعه میراث فرهنگی.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان تأکید کرد: شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی می‌تواند زمینه افزایش اعتماد عمومی و مشارکت بیشتر مؤدیان در نظام مالیاتی را فراهم کند.