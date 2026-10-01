باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مسئول قرارگاه جهادی مهر خاتم گفت: در راستای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی آنان، ۱۰۰ بسته نوشتافزار میان دانشآموزان نیازمند در مناطق مختلف لرستان توزیع شد.
سپهوند با اشاره به ارزش این اقلام اظهار کرد: مجموع ارزش بستههای توزیعشده ۲ میلیارد ریال بوده است و این اقدام با هدف کمک به خانوادههای کمبرخوردار و فراهم کردن بخشی از ملزومات تحصیلی دانشآموزان انجام شده است.
وی افزود: تأمین لوازمالتحریر یکی از نیازهای اساسی دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی است و بسیاری از خانوادههای کمبرخوردار برای تهیه این اقلام با مشکلات اقتصادی مواجه هستند؛ از این رو، گروههای جهادی و مردمی تلاش میکنند با شناسایی خانوادههای نیازمند، بخشی از این دغدغه را کاهش دهند.
مسئول قرارگاه جهادی مهر خاتم با بیان اینکه حمایت از تحصیل دانشآموزان از محورهای فعالیت این قرارگاه است، ادامه داد: هدف از اجرای چنین برنامههایی تنها توزیع اقلام مورد نیاز نیست، بلکه تلاش میشود با حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، زمینه ادامه تحصیل و حضور آنان در فضای آموزشی با دغدغه کمتر فراهم شود.
سپهوند تصریح کرد: هر بسته نوشتافزار میتواند بخشی از هزینههای تحصیل یک دانشآموز را برای خانوادهای که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، کاهش دهد و در عین حال، پیام همدلی و همراهی جامعه با دانشآموزان نیازمند را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت خیران و گروههای مردمی در این زمینه گفت: تداوم چنین اقدامات جهادی نیازمند همراهی خیران، نیکوکاران و مجموعههای مردمی است تا بتوان خدمات بیشتری به دانشآموزان کمبرخوردار ارائه کرد.