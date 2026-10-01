باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پست و خط تغذیه برق ۱۳۲ کیلوولت صنعتی گناباد افزود: هوشمندسازی مصرف برق اولویت‌های مهم وزارت نیرو است، اما هدف از این اقدام کاهش برق مصرفی مردم نیست بلکه شناسایی و محدود کردن مشترکان پرمصرف است.

وی ادامه داد: اجازه نمی‌دهیم مشترکان پرمصرف چه در بخش صنعت و چه در میان متمولین جامعه، برق مورد نیاز مردم عادی را مصرف کرده و روند تامین برق آنان را مختل کنند و در این راستا از همه ظرفیت‌ها برای مدیریت این دسته از مصرف کنندگان بهره می‌گیریم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مصرف‌کنندگان باید خود را با شرایط موجود تطبیق دهند، عنوان کرد: استفاده از ابزار‌های هوشمند برای مدیریت مصرف و ایجاد محدودیت برای مشترکان پرمصرف موضوعی جدی و اجتناب‌ناپذیر است.

علی آبادی تاکید کرد: نباید به بهانه نبود پست برق یا خط انتقال، تولید یا تامین نیاز یک منطقه متوقف شود بلکه برق باید به نقاط مختلف کشور برسد.

وی گفت: کشور ما طی سال‌های گذشته با انواع مشکلات و چالش‌ها در مواجهه با جنگ، تحریم و فشار‌های خارجی رو‌به‌رو بوده و امروز نیز باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود برای دوران پس از جنگ و شرایط پیش رو آماده باشیم.

وی با اشاره به گستردگی شبکه ملی برق ایران گفت: باید با توسعه زیرساخت‌ها برق پایدار برای همه نقاط کشور فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: انرژی اولیه از منابع مختلفی همچون سوخت‌های فسیلی، تابش خورشید و باد به دست می‌آید و صنعت برق با استفاده از تجهیزات و تاسیسات تخصصی این انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

علی آبادی اظهار کرد: انرژی الکتریکی به عنوان انرژی نوع دوم پس از تولید باید از طریق شبکه‌های انتقال و توزیع به مقصد نهایی یعنی مصرف‌کنندگان منتقل شود و پایداری این فرآیند به توسعه و آماده به کاری زیرساخت‌های شبکه وابسته است.

طرح پست و خط تغذیه ۱۳۲ کیلوولت صنعتی گناباد با صرف اعتبار پنج هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال روز پنجشنبه با حضور وزیر نیرو در گناباد به بهره برداری رسید.

روند ساخت پست ۱۳۲ کیلوولت صنعتی و خط تغذیه آن گناباد با هدف تامین برق شهرک صنعتی این شهرستان از سال ۱۴۰۱ آغاز و بعد از چهار سال به بهره برداری رسید.

همچنین چهار طرح کلان صنعت برق استان با سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار میلیارد ریالی در حوزه انتقال و فوق‌توزیع با هدف تقویت زیرساخت‌های تامین انرژی و ارتقای پایداری شبکه برق استان در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید که ۲ طرح مهم آن شامل پست ۱۳۲ کیلوولت صنعتی گناباد و آبرسانی و کیفیت بخشی آب شرب شهرستان بجستان است.

این طرح‌ها با هدف بهبود کیفیت توان، کاهش بارگذاری شبکه و پاسخگویی به تقاضای روزافزون انرژی در سطح استان، گامی بلند در جهت توسعه زیرساخت‌های حیاتی و حمایت از تولید در خراسان رضوی محسوب می‌شوند.