ماهور دشت یافته؛ نگین ۱۸۰۰ هکتاری لرستان در مسیر کشاورزی، صنعت و گردشگری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشت و صنعت ماهور دشت یافته اظهار کرد: این مجموعه در اراضی ملی واگذار شده به مساحت حدود یک هزار و ۸۰۰ هکتار فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده و امروز به یکی از ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع وابسته تبدیل شده است.

وی افزود: رویکرد اصلی در این مجموعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی منطقه و توسعه زنجیره تولید است؛ به گونه‌ای که فعالیت‌های مجموعه تنها به تولید محصولات کشاورزی محدود نشده و بخش‌های گردشگری و صنعتی را نیز دربرمی‌گیرد.

تنوع تولیدات کشاورزی در ۲۵۱ هکتار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به بخش کشاورزی این مجموعه گفت: بخشی از اراضی ماهور دشت یافته به کشت محصولات مختلف، باغات، گیاهان دارویی و گلخانه‌ها اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: در این مجموعه، محصولاتی از جمله انجیر، پسته، گردو، انار و زعفران تولید می‌شود و در بخش گیاهان دارویی نیز گونه‌هایی همچون آویشن، مرزه خوزستانی و اسطوخودوس مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، توسعه گلخانه‌ها نیز از دیگر بخش‌های کشاورزی این مجموعه است و تولید محصولاتی همچون نشاء، فلفل و گوجه‌فرنگی در این بخش انجام می‌شود.

این مسئول ادامه داد: توسعه کشت‌های متنوع و استفاده از روش‌های نوین تولید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بهره‌وری اراضی و ارزش اقتصادی تولیدات این مجموعه را افزایش دهد.

دامپروری؛ ظرفیت ۱۰ هزار رأس گوسفند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بخش دامپروری ماهور دشت یافته را نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: در این مجموعه ظرفیت قابل توجهی برای پرورش دام سبک پیش‌بینی شده است.

وی افزود: هم‌اکنون حدود سه هزار رأس گوسفند آمیخته رومانف در مجموعه موجود است و ظرفیت پرورش گوسفند داشتی به حدود ۱۰ هزار رأس می‌رسد.

همچنین ظرفیت پرواربندی بره نیز در این مجموعه حدود ۲ هزار و ۹۰۰ رأس اعلام شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه دامپروری در کنار فعالیت‌های زراعی و باغی تصریح کرد: ایجاد زنجیره تولید در بخش دام و کشاورزی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع وابسته را فراهم کند.

تولید سالانه ۹ هزار تن ماهی گرمابی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین به ظرفیت شیلاتی ماهور دشت یافته اشاره کرد و گفت: بخش شیلات یکی دیگر از حوزه‌های فعال این مجموعه است و ظرفیت تولید ماهی گرمابی در آن به حدود ۲ هزار تن می‌رسد.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های شیلاتی در کنار سایر بخش‌های تولیدی، امکان ایجاد یک زنجیره متنوع اقتصادی را در مجموعه فراهم کرده است.

حرکت صنعت در کنار کشاورزی

وی با اشاره به بخش صنعتی ماهور دشت یافته گفت: یکی از اهداف این مجموعه، توسعه صنایع وابسته به کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کارخانه تولید کود‌های شیمیایی فسفاته به عنوان یکی از ظرفیت‌های صنعتی این مجموعه نام برد و گفت: این طرح با هدف تقویت بخش صنعت و تأمین بخشی از نیاز‌های مرتبط با تولیدات کشاورزی در حال پیگیری است و پیشرفت فیزیکی آن حدود ۳۰ درصد گزارش شده است.

وی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و وابسته به کشاورزی، یکی از مهم‌ترین راه‌های تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات است و می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی ایفا کند.

ماهور دشت یافته؛ ظرفیت گردشگری در کنار تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بخش گردشگری را از دیگر ظرفیت‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از طبیعت منطقه، در کنار فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم کرده است

وی افزود: ایجاد سافاری پارک، سایت حیات وحش و فضا‌های گردشگری تفریحی و ورزشی از جمله برنامه‌ها و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

به گفته وی، این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ای برای جذب گردشگران، بازدید‌های عمومی و معرفی توانمندی‌های طبیعی منطقه باشد.

از حفظ منابع طبیعی تا ایجاد فرصت‌های شغلی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های این مجموعه تنها با هدف تولید اقتصادی دنبال نمی‌شود، اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی و بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه نیز از موضوعات مورد توجه در ماهور دشت یافته است.

وی گفت: ایجاد سایت حفاظت‌شده محیط زیست و حیات وحش در کنار فعالیت‌های گردشگری می‌تواند الگویی برای تلفیق فعالیت اقتصادی با حفاظت از منابع طبیعی باشد

یک مجموعه، چندین زنجیره اقتصادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با اشاره به گستردگی فعالیت‌های ماهور دشت یافته گفت: این مجموعه با فعالیت همزمان در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنعت و گردشگری، ظرفیت آن را دارد که به یک زنجیره به‌هم‌پیوسته تولید و اشتغال در منطقه تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زنجیره تولید و صنایع وابسته به کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به توسعه اقتصادی منطقه از مهم‌ترین آثار مورد انتظار از فعالیت این مجموعه است.

ماهور دشت یافته با برخورداری از حدود یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار مساحت و فعالیت در بخش‌های متنوع تولیدی و گردشگری، مجموعه‌ای چندمنظوره در لرستان به شمار می‌رود که در صورت تکمیل طرح‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی در زمینه تولید، اشتغال، گردشگری و صنایع وابسته به کشاورزی در منطقه ایجاد کند.