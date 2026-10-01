باشگاه خبرنگاران جوان - خدایار سیفی اظهارکرد: گزارش مفقود شدن یک فرد ۶۳ ساله بهنام «رجب دردی اروانه» دامدار و یک نوجوان ۱۲ ساله با معلولیت ذهنی بهنام «فرزاد کوسه غراوی» دانش آموز هر ۲ از اهالی روستای نارلی آجیسو شهرستان مراوهتپه یکشنبه هفته جاری داده شد.
وی افزود: براساس اطلاع خانواده، این ۲ فرد از روز قبل از بارشهای رگباری و جاری شدن سیلاب برای برداشت محصول «انار» از خانه خارج شده بودند.
سرپرست فرمانداری مراوهتپه گفت: با تلاش نیروهای جمعیت هلالاحمر، امدادی و انتظامی و همراهی مردم، پیکر نوجوان ۱۲ ساله در حوالی روستای کرند پیدا شد و عملیات جستوجو برای یافتن فرد مفقود دیگر همچنان با جدیت ادامه دارد.
سیفی بیان کرد: پیکر این نوجوان به پزشکی قانونی گنبدکاووس انتقال داده شد.
بارندگیهای اوایل هفته گلستان که بیشترین آن با ۱۰۳ میلیمتر در روستای «نارلی آجیسو» مراوهتپه بارید، باعث جریان یافتن سیلاب و بروز برخی خسارتها به زیرساختها و خانههای مردم منطقه شد.
شهرستان مراوهتپه حدود ۶۷ هزار نفر جمعیت دارد که در ۲ نقطه شهری و ۱۰۸ روستای دارای کُد شناسایی سکونت دارند.