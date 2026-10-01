سرپرست فرمانداری مراوه‌تپه گفت: پیکر یکی از مفقودان سیلاب مراوه‌تپه پس از گذشت سه روز با تلاش نیروهای امدادی و مردم محلی پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خدایار سیفی اظهارکرد: گزارش مفقود شدن یک فرد ۶۳ ساله به‌نام «رجب دردی اروانه» دامدار و یک نوجوان ۱۲ ساله با معلولیت ذهنی به‌نام «فرزاد کوسه غراوی» دانش آموز هر ۲ از اهالی روستای نارلی آجی‌سو شهرستان مراوه‌تپه یکشنبه هفته جاری داده شد.

وی افزود: براساس اطلاع خانواده، این ۲ فرد از روز قبل از بارش‌های رگباری و جاری شدن سیلاب برای برداشت محصول «انار» از خانه خارج شده بودند.

سرپرست فرمانداری مراوه‌تپه گفت: با تلاش نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر، امدادی و انتظامی و همراهی مردم، پیکر نوجوان ۱۲ ساله در حوالی روستای کرند پیدا شد و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن فرد مفقود دیگر همچنان با جدیت ادامه دارد.

سیفی بیان کرد: پیکر این نوجوان به پزشکی قانونی گنبدکاووس انتقال داده شد.

 بارندگی‌های اوایل هفته گلستان که بیشترین آن با ۱۰۳ میلی‌متر در روستای «نارلی آجی‌سو» مراوه‌تپه بارید، باعث جریان یافتن سیلاب و بروز برخی خسارت‌ها به زیرساخت‌ها و خانه‌های مردم منطقه شد.

شهرستان مراوه‌تپه حدود ۶۷ هزار نفر جمعیت دارد که در ۲ نقطه شهری و ۱۰۸ روستای دارای کُد شناسایی سکونت دارند.

برچسب ها: پیکر ، مفقودان ، سیلاب
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پیکر یکی از مفقودان سیلاب مراوه‌تپه پس از سه روز پیدا شد