به دنبال اتهام‌زنی واهی نخست‌وزیر انگلیس علیه ایران، سفیر این کشور در تهران از سوی معاون سیاسی وزیر امور خارجه احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال اتهام‌زنی واهی نخست‌وزیر انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، هوگو شورتر سفیر این کشور در تهران از سوی مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به استمرار رویکرد مخرب دولت انگلیس در قبال ایران به وی ابلاغ گردید.

در این جلسه احضار، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن یادآوری مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس به دلیل اقدامات متخلفانه متعدد علیه ملت ایران، به‌ویژه در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی و امکانات تحت صلاحیت انگلیس برای تدارک و اجرای تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد: کارزار تبلیغاتی اخیر دولت انگلیس در طرح اتهام بی اساس به بهانه تلاش برای خرابکاری در پایگاه فیرفورد، به هیچ عنوان نمی‌تواند همدستی انگلیس در تجاوز نظامی علیه ملت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد و دولت انگلیس باید پاسخگوی مشارکت در جنایت تجاوز و جنایات جنگی ارتکابی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

تخت روانچی ضمن رد ادعای بی‌اساس و سخیف مقامات انگلیسی در مرتبط دانستن طرح خرابکاری در پایگاه نظامی فیرفورد به ایران، بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تأکید کرد.

سفیر انگلیس تأکید کرد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به لندن منعکس خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، انگلیس
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