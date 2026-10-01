باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، بار دیگر به دولت دونالد ترامپ بازگشته است؛ این بار با پذیرش رسمی یک نقش مشورتی و مشارکت در هدایت طرحی که وزارت جنگ آمریکا آن را «مطالعهای درباره آینده جنگها» توصیف کرده است.
ترامپ پیشتر وزارت «کارآمدی دولت» را به ماسک سپرده بود، اما این کارآفرین ثروتمند پس از اختلاف علنی با رئیسجمهور آمریکا، در ماه مه ۲۰۲۵ از سمت خود استعفا کرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در سخنرانی خود در پایگاه نظامی کوانتیکو، از آغاز «پروژه مریدین» خبر داد و ادعا کرد این طرح «با هدایت بهترین ذهنها در آمریکا» به بررسی آینده جنگها خواهد پرداخت.
هگست مدعی شد: «ما از یکی از مزیتهایی که رقبایمان در اختیار ندارند استفاده میکنیم و آن، نوآوران، رهبران باتجربه و کارشناسان فناوری ما هستند.»
ماسک در هدایت «پروژه مریدین» در کنار پالمر لاکی، ۳۴ ساله، بنیانگذار مشترک شرکت فناوری دفاعی «اندروریل اینداستریز»، و نیوت گینگریچ، ۸۳ ساله، رئیس پیشین جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، مشارکت خواهد داشت.
ماسک در جریان انتخابات ریاستجمهوری یکی از بزرگترین حامیان ترامپ بود، اما پس از آن اختلافات شدیدی میان دو طرف شکل گرفت. با این حال، ماسک بعدا نیز به حمایت از سیاستهای حزب جمهوریخواه ادامه داد و میلیونها دلار به نامزدهای جمهوریخواه و گروههای سیاسی محافظهکار کمک کرد.
منبع: خبرگزاری آلمان