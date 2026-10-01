وزیر میراث فرهنگی ‌گفت: بندر تاریخی سیراف در استان بوشهر اولویت نخست ایران در ثبت جهانی یونسکو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر امروز در نشست بررسی طرحهای سرمایهگذاری این حوزه در بوشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ ۱۲ روزه و رمضان اظهار داشت: مردم بوشهر همواره در طول تاریخ با صبوری، نجابت و سختکوشی در برابر هرگونه تجاوز ایستادگی کردهاند و گرچه میراث تاریخی و مواهب طبیعی از ثروتهای این استان است، اما بزرگترین سرمایه بوشهر مردمان غیور و مقاوم آن هستند.
وی با بیان اینکه بوشهر خورشید درخشان و پاره تن ایران زمین است افزود: در تحولات اخیر، تمام استانهای جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با تمام ظرفیت درخشیدند و دشمنانی را که گمان میکردند ظرف یک هفته کار را تمام میکنند، در باتلاق گرفتار ساختند؛ پاسخی که مردم بوشهر به پیام تسلیم بی قید و شرط کاخ سفید دادند، مقاومت بی قید و شرط بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ضرورت ثبت این حماسهها در تاریخ تصریح کرد: همانطور که امروز از دلاوریهای رئیسعلی دلواری در برابر استعمار انگلیس سخن گفته میشود، آیندگان نیز از ایستادگی مردم بوشهر در برابر قدرتهای جهانی روایتها خواهند ساخت و ضرورت دارد مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاهها حماسه مقاومت مردم جنوب را در متون درسی ثبت و تدریس کنند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه خدمتگزاری به مردم راهبرد اصلی دولت وفاق ملی است خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان و به صورت ۲۴ ساعته در تلاش است تا فشار کمتری به مردم تحمیل شود و با تقویت تابآوری جامعه، کشور را در برابر تهدیدات واکسینه کند؛ امروز سه اولویت اساسی ما شامل حفظ انسجام و وفاق ملی، تداوم روحیه مقاومت و کارآمدی در پاسخگویی به مطالبات مردم است.
صالحیامیری با اشاره به اقدامات انجام شده در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: ۴ کمیسیون تخصصی به ریاست ۴ وزیر در این شورا تشکیل شده که مسئولیت کمیسیون گردشگری و ایرانشناسی با وزارت میراث فرهنگی است و تلاش داریم موانع تردد ۷ تا ۹ میلیون ایرانی خارج از کشور را برطرف کنیم تا بهزودی از بسته جدید سیاستهای این حوزه رونمایی شود.
وی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر تاریخی بوشهر گفت: لایههای تمدنی بوشهر از ۶۰۰۰ سال قبل تا دوران ایلامی، هخامنشی، ساسانی و اسلامی امتداد دارد و در همین راستا پیشنهاد میشود ۲ رویداد مهم شامل همایش ایرانیان خارج از کشور حوزه خلیج فارس و همایش بینالمللی فرهنگ و تمدن بوشهر با همکاری دانشگاه و بنیاد ایرانشناسی در این استان برگزار شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آخرین وضعیت ثبتهای جهانی اعلام کرد: بندر باستانی سیراف در استان بوشهر اولویت نخست کشور برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو است و پس از آن پروندههای توس و مساجد جامع ایرانی قرار دارند؛ هرچند شرایط خاص منطقه باعث تاخیرهایی شد، اما تمام تلاش ما این است که پرچم سیراف در عرصه جهانی به اهتزاز درآید.
این مقام مسئول در تشریح اقدامات حمایتی از فعالان صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: برای ۲۳۰۰۰ مرکز اقامتی در سراسر کشور، مصوبه استمهال ۶ ماهه حق بیمه ابلاغ شده و موضوع استمهال مالیاتی و تخصیص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و تبصرههای اشتغالزایی با جدیت در حال پیگیری است تا بار مالی ناشی از شرایط موجود بر جامعه هتلداران کاهش یابد.
صالحیامیری با تقدیر از ایستادگی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه، در هفته گذشته پروژههای متعددی با سرمایهگذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۲۴۱ نفر افتتاح شد و از ابتدای دولت تاکنون ۱۴۷۱ پروژه با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی اضافه کرد: همچنین هماکنون ۳۱۷ پروژه بزرگ با سرمایهگذاری ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۳ همت در دست اجراست که نشاندهنده غیرت و تعهد سرمایهگذاران به آینده و توسعه ایران اسلامی است.