باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان شهرستان خنج استان فارس برگزار شد. در این رزمایش، مسئولان شهرستان در قالب تیم‌های مختلف سازماندهی و تقسیم‌بندی شدند و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی نقاط شهرستان تحت پوشش این طرح قرار گرفت. تیم‌های اعزامی با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و ایثارگران، از صبر، ایثار و فداکاری این عزیزان تجلیل و قدردانی کردند. این اقدام در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس انجام شد.
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منبع: حجت نهاوندی - فارس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج + عکس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج + عکس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج + عکس

رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج

گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج + عکس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج + عکس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج + عکس

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برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، سوژه خبری ، برگزاری رزمایش
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