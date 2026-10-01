باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان شهرستان خنج استان فارس برگزار شد. در این رزمایش، مسئولان شهرستان در قالب تیم‌های مختلف سازماندهی و تقسیم‌بندی شدند و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی نقاط شهرستان تحت پوشش این طرح قرار گرفت. تیم‌های اعزامی با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و ایثارگران، از صبر، ایثار و فداکاری این عزیزان تجلیل و قدردانی کردند. این اقدام در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس انجام شد.

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منبع: حجت نهاوندی - فارس

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