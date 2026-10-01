باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت افزایش و ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان اظهار کرد: این موضوع از دغدغه‌های مشترک سه قوه است و در جلسات هفتگی سران قوا نیز همواره مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی افزود: در کنار این دغدغه، ما به عنوان کارشناسان باید بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام دهیم تا مشخص شود منابع مورد نیاز برای اجرای این اقدامات از کجا تأمین خواهد شد و چه تعداد از افراد باید مشمول حمایت قرار گیرند.

پورمحمدی ادامه داد: باید وضعیت اقتصادی افراد را نیز در نظر بگیریم؛ چراکه در کشور افرادی هستند که از تمکن مالی بالایی برخوردارند و در مقابل، اقشاری وجود دارند که شرایط معیشتی دشوارتری دارند. بنابراین در شرایط فعلی باید منابع حمایتی به سمت افرادی هدایت شود که نیاز بیشتری به حمایت دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر افرادی که از تمکن مالی برخوردارند در این شرایط سخت با سیاست‌های حمایتی همراهی کنند، می‌توان منابع بیشتری را به سمت اقشار ضعیف‌تر جامعه هدایت کرد تا کشور از این شرایط عبور کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که در شرایط دشوار کنونی، حمایت‌ها به شکل هدفمند انجام شود و پس از عبور از این دوره و ایجاد گشایش در حوزه اقتصاد، آثار بهبود شرایط اقتصادی به همه اقشار جامعه منتقل شود.